Все эти годы никто не знает, почему Instagram удаляет фото только с женскими сосками. Глава соцсети дал ответ

Источник материала: KYKY

Гендиректор инстаграма Адам Моссери опубликовал в сториз ответы на вопросы своих подписчиков, передает vc.ru. Он наконец объяснил, почему соцсеть запрещает фото с обнаженными женскими (подчеркиваем: только женскими) сосками. Например, недавно по этой причине из инстаграма удалили снимок певицы Grimes – партнерши Илона Маска – о беременности.

Для справки. Вообще, особое отношение к женским соскам в инстаграме существует давно. Война с ними велась настолько сурово, что пару лет назад соцсеть без каких-либо объяснений сносила даже фотографии еды, отдаленно напоминающие обнаженную женскую грудь. И если первое время о запрете сосков приходилось только догадываться, то в 2015 году платформа показала систематизированные правила поведения на ее территории – и соски оказались «вне закона» официально.

По словам Моссери, для модерации снимков соцсеть использует искусственный интеллект. Но даже у него не получается определить возраст девушки – а также выяснить, не против ли она того, чтобы откровенное фото с ее участием появилось в интернете. И если инстаграм будет допускать размещение снимков несовершеннолетних девушек без их согласия – это вызовет проблемы с законом в некоторых странах.

Кроме того, гендиректор сервиса подтвердил, что качество видео, запощенного с Android-устройств, оказывается ниже, чем у того же видео, но выложенного с iPhone. Якобы команда соцсети, сказал Моссери, нашла эту брешь недавно. Она связана с багом, который компания планирует устранить «в скором времени». Точные сроки нам не сообщили.

Также Моссери ответил на вопрос о том, что мешает инстаграму развивать функцию покупки и оплаты товаров внутри приложения (соцсеть тестирует ее с марта 2019 года). По версии Моссери, компания не планирует распространять функцию до тех пор, пока не найдет способ защиты от мошенничества и не интегрируется с платежными системами и системами управления инвентарем в разных странах.