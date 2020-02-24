В Молодечно микроавтобус не пропустил BMW: пострадали четыре человека

Источник материала: Tut.by

Четыре человека получили травмы при столкновении легковушки и микроавтобуса в Молодечно, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла 23 февраля, около 20.30, на перекрестке улиц В. Гостинец — Сумицкого — Томилина. Установлено, что водитель Volkswagen Transporter при повороте налево не уступил дорогу ехавшему в прямом встречном направлении BMW.





В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.