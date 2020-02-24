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В Молодечно микроавтобус не пропустил BMW: пострадали четыре человека

24.02.2020 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека получили травмы при столкновении легковушки и микроавтобуса в Молодечно, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Авария произошла 23 февраля, около 20.30, на перекрестке улиц В. Гостинец — Сумицкого — Томилина. Установлено, что водитель Volkswagen Transporter при повороте налево не уступил дорогу ехавшему в прямом встречном направлении BMW.


В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
 
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Авария произошла 23 февраля, около 20.30, на перекрестке улиц В. Гостинец - Сумицкого - Томилина.
 
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