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В Молодечно микроавтобус не пропустил BMW: пострадали четыре человека
Источник материала: Tut.by
Четыре человека получили травмы при столкновении легковушки и микроавтобуса в Молодечно,
Авария произошла 23 февраля, около 20.30, на перекрестке улиц В. Гостинец — Сумицкого — Томилина. Установлено, что водитель Volkswagen Transporter при повороте налево не уступил дорогу ехавшему в прямом встречном направлении BMW.
В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла 23 февраля, около 20.30, на перекрестке улиц В. Гостинец - Сумицкого - Томилина.
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