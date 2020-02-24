В Пинске планируют построить крытый теннисный корт

Источник материала: Пинский Вестник

Новые возможности для большого тенниса открываются в Пинске. Закрытые корты могут стать первыми спортивными сооружениями возрождающегося стадиона «Припять».



Этот элегантный вид спорта давно имеет пинскую прописку. Город - место проведения регулярных международных соревнований, на которых юные спортсмены повышают свой рейтинг. Несомненно, если бы позволяли возможности, нашлось бы еще немало желающих заниматься теннисом не только среди молодежи, но и среди взрослых. Однако открытые корты работают в летний период. Остальные время - лишь зал в манеже, который является тренировочной площадкой для учащихся СДЮШОР № 2. Вопрос о перспективах развития большого тенниса в Пинске поднимался неоднократно и на разных уровнях. Комплекс закрытых кортов – мечта пинских теннисистов.



О том, что задача находит решение, сообщил на прошлогодней встрече с пинчанами, победителями II Европейских игр заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский. Речь шла о переговорах с республиканским общественным объединением «Белорусская теннисная федерация». Итогом стало подписание соглашения о намерении долевого участия в строительстве спортивного сооружения. Это должно быть воздухоопорная конструкция, аналогичная куполу Академии футбола. Федерация также взяла обязательства позаботиться о базовом комплектующем оборудовании, его монтаже и, что немаловажно, о создании специального покрытия для четырех полноразмерных игровых площадок. Здесь же будет находиться административно-хозяйственный корпус.



Для расположения теннисного манежа выбрана площадка у стадиона стороны улицы Черняховского. Это должно стать первой очередью реконструкции «Припяти». Судя по всему, его будущее видится как городской многофункциональный спортивный объект. За что также ратуют пинчане.



По заказу унитарного предприятия «УКС города Пинска» выполняется необходимая документация. Ее разработкой занимается ОАО «Брестпроект». На днях заведующий сектором спорта и туризма горисполкома С.Владимиров побывал в теннисной федерации. Все договорные отношения остаются в силе, более того, речь идет о возможности выполнения работ в течение года, подчеркнул Сергей Сергеевич. Ожидается визит в Пинск представителей БТФ для дальнейшей проработки вопросов сотрудничества.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

В белорусских спортивных обзорах не преминули рассказать о теннисистке из Пинска Ольге Говорцовой. Она уверенно выиграла турнир ITF в американском Николасвилле с призовым фондом 100 тысяч долларов. Спортивный результат позволил улучшить положение в мировом рейтинге. Теперь у нее 139 позиция. Впрочем, пинчанка занимала и более высокие ступени по оценке WTA. Как отмечается, предыдущий успех ей сопутствовал в 2017 году, когда она завоевала победу на турнире международной федерации тенниса в США. Перерыв в выступлениях связан с рождением ребенка. Сейчас 31-летняя спортсменка в финале Kentucku Open уверенно обыграла молодую американку Клэр Лью.