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Ученые объяснили, влияет ли сахар на поведение детей

24.02.2020 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Распространено мнение, что сахар делает детей гиперактивными. The New York Times рассказывает, что ученые думают по этому поводу.


Фото: pixabay.com

Теория о том, что сахар может менять поведение детей, впервые появилась в медицинской литературе в 1922 году. Но на нее не обращали внимания до выхода в 1975 году книги доктора Бена Файнгольда «Почему ваш ребенок гиперактивен». В ней описывался случай гиперактивности мальчика, и это автор связал с употреблением сладкого.

Позже некоторые исследователи предположили, что высокое содержание сахара в продуктах вызывает всплески выработки инсулина, а это ведет к выработке адреналина и гиперактивности. Но данные не были подтверждены.

Подробное исследование по этой теме опубликовали в New England Journal of Medicine. Группа ученых провела тестирование дошкольников и детей, которые, по мнению их родителей, были чувствительны к сахару. Оценивалось девять различных показателей когнитивной и поведенческой эффективности. Результаты показали: все-таки сахар не влияет на поведение и когнитивные функции детей: «Нет никаких доказательств того, что сахар сам по себе может превратить ребенка с нормальным вниманием в гиперактивного».

Тем не менее, ученые рекомендуют ограничить потребление сахара. Это не повлияет на поведение детей, но поможет защитить их от ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца.

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Есть утверждение, что сахар делает детей гиперактивными. The New York Times рассказывает, что ученые думают по этому поводу.
 
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