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Потерявшие в зарплате бюджетники могут позвонить в Госконтроль 25 февраля
24.02.2020 12:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bdg.by
Комитет государственного контроля организует прямую телефонную линию и обещает разобраться с каждым случаем.
Бюджетникам, зарплата которых снизилась после введения новой системы начисления, предлагают позвонить с 14.00 до 17.00 по номеру 8(017) 327 20 15.
Контролеры предлагают сообщать о фактах снижения зарплаты за январь текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы. Ведомство обещает внимательно отнестись к каждому обращению и дать объективную оценку каждой конкретной ситуации.
Напомним, что после введения новой системы начисления зарплат в бюджетной сфере для некоторых граждан обещанное
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Комитет государственного контроля организует прямую телефонную линию и обещает разобраться с каждым случаем.
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