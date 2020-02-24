Потерявшие в зарплате бюджетники могут позвонить в Госконтроль 25 февраля

Источник материала: Ежедневник

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Комитет государственного контроля организует прямую телефонную линию и обещает разобраться с каждым случаем.

Бюджетникам, зарплата которых снизилась после введения новой системы начисления, предлагают позвонить с 14.00 до 17.00 по номеру 8(017) 327 20 15.

Контролеры предлагают сообщать о фактах снижения зарплаты за январь текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы. Ведомство обещает внимательно отнестись к каждому обращению и дать объективную оценку каждой конкретной ситуации.

Напомним, что после введения новой системы начисления зарплат в бюджетной сфере для некоторых граждан обещанное повышение доходов обернулось снижением . Свои разъяснения по поводу сложившейся ситуации давало Минтруда. По его оценке, в некоторых действительно имевших место случаях снижения зарплаты сыграл роль человеческий фактор.