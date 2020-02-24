Источник материала: Виртуальный Брест

Таможенный пост «Домачево» является единственным постом в Брестской таможне, сотрудники которого работают на белорусско-польской и белорусско-украинской границах. В его состав входят республиканские пункты таможенного оформления «Домачево» и «Томашовка». Одноименные пункты пропуска имеют статус международных.





Появление пункта пропуска «Домачево» позволило переориентировать пассажиропотоки и значительно разгрузить «Варшавский мост». Он вошел в структуру таможни «Западный Буг» и временно размещался на территории сопредельного государства, а белорусские и польские таможенники и пограничники проводили совместный контроль на польской части пункта пропуска.





20 сентября 2011 года осуществлен торжественный ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры международного автодорожного пункта пропуска «Домачево», возведенных на белорусской стороне.

Сегодня на его территории располагаются здания и сооружения, которые имеют запоминающиеся архитектурные черты. Таможенники в своем арсенале используют современные технические средства контроля. Имеется два бокса углубленного досмотра транспорта (грузового и легкового).





Проектная пропускная способность РПТО «Домачево» составляет 2250 автотранспортных средств в сутки, в т.ч. 2 тыс. легковых автомобилей, 200 грузовых транспортных средств и 50 автобусов.

В целях упрощения пересечения физическими лицами таможенной границы в пункте пропуска «Домачево» применяется система двойных коридоров. В каждом из направлений имеется по 5 каналов для легковых автомобилей и по одному для автобусов и грузовых транспортных средств общей массой до 7,5 тонн.

РПТО «Томашовка» расположен на границе с Украиной в самой южной части Брестского района и способен за сутки принять 220 автотранспортных средств. Он является востребованным для жителей приграничных районов и путешественников, следующих в южные и юго-западные районы соседней страны.

За 2019 г. через таможенный пост «Домачево» проследовало почти 400 тыс. транспортных средств и свыше 770 тыс. граждан.

С юбилеем коллектив таможенного поста и ветеранов поздравил начальник Брестской таможни Александр Пихун. Он выразил слова благодарности за труд, пожелал сотрудникам подразделения дальнейших успехов в служебной деятельности.