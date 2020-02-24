Беларусу запретили въезжать в Украину: он покурил на границе

Источник материала: KYKY

Беларус покурил в пункте пропуска «Доманово» (Волынская область) на границе с Украиной и заплатил штраф – 119 гривен (пять долларов при пересчете), пишет «Свобода». Спустя сутки, при повторном въезде, он узнал, что из-за этого нарушения в Укарину его не пустят еще как минимум три года.

Мужчина пошел в суд. Дело рассматривали в Волынском окружном административном суде, который посчитал, что запрет на въезд за подобный проступок «является чрезмерной и необоснованной [мерой] в демократическом обществе, так как сам факт такого нарушения не имеет негативных последствий, а само нарушение – незначительное».

Таким образом, суд признал незаконным решение Луцкого пограничного отряда о запрете беларусу посещения Украины, и обязал пограничников его расторгнуть.

Как выяснила «Свобода» в администрации украинской Государственной погранслужбы, в прошлом году в Украину не пустили 355 граждан Беларуси. Правда, там уточнили, что не в каждом случае беларусам запрещали въезд. «В эту категорию [людей, которым не дали приехать в Украину] попали и те беларусы, которые не смогли подтвердить цель своего посещения Украины, не имели достаточного финансового обеспечения своего пребывания на украинской территории либо пытались пересечь границу не по надлежащим документам», – рассказал пресс-секретарь погранслужбы Андрей Демченко.

В то же время он не смог уточнить, скольким беларусам отказали во въезде в Украину из-за нарушения правил поездок в аннексированный Крым.