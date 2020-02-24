ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусу запретили въезжать в Украину: он покурил на границе

24.02.2020 15:42 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларус покурил в пункте пропуска «Доманово» (Волынская область) на границе с Украиной и заплатил штраф – 119 гривен (пять долларов при пересчете), пишет «Свобода». Спустя сутки, при повторном въезде, он узнал, что из-за этого нарушения в Укарину его не пустят еще как минимум три года.

Мужчина пошел в суд. Дело рассматривали в Волынском окружном административном суде, который посчитал, что запрет на въезд за подобный проступок «является чрезмерной и необоснованной [мерой] в демократическом обществе, так как сам факт такого нарушения не имеет негативных последствий, а само нарушение – незначительное».

Таким образом, суд признал незаконным решение Луцкого пограничного отряда о запрете беларусу посещения Украины, и обязал пограничников его расторгнуть.

Как выяснила «Свобода» в администрации украинской Государственной погранслужбы, в прошлом году в Украину не пустили 355 граждан Беларуси. Правда, там уточнили, что не в каждом случае беларусам запрещали въезд. «В эту категорию [людей, которым не дали приехать в Украину] попали и те беларусы, которые не смогли подтвердить цель своего посещения Украины, не имели достаточного финансового обеспечения своего пребывания на украинской территории либо пытались пересечь границу не по надлежащим документам», – рассказал пресс-секретарь погранслужбы Андрей Демченко.

В то же время он не смог уточнить, скольким беларусам отказали во въезде в Украину из-за нарушения правил поездок в аннексированный Крым.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларус покурил в пункте пропуска «Доманово» (Волынская область) на границе с Украиной и заплатил штраф – 119 гривен (пять долларов при пересчете), пишет «Свобода»....
 
Новости дня
Новости разные
 
В строящемся доме на проспекте Дзержинского усилили несущую колонну. Узнали, что случилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика