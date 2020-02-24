ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси

24.02.2020 16:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В мир научных достижений с оздоровительным эффектом. Спортивный учебно-оздоровительный центр для учёных открыли в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси

Разместился комплекс на базе Института подготовки научных кадров. Здесь оборудован тренажёрный зал. Созданы группы для занятий йогой, фитнесом, гимнастикой. Часы спорта проходят под руководством профессиональных тренеров.

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси

Сотрудники академии с удовольствием поддержали идею такого здорового релакса. Уже проверено, физические нагрузки улучшают мозговую деятельность. Не исключено, что центр станет не только местом умственной разгрузки, но и своего рода генератором новых разработок.   

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Сейчас Академия наук становится все более молодежной. Средний возраст по Академии наук примерно составляет 46 лет и очень большая группа молодежи. Хотелось бы, чтобы вся молодежь у нас была здоровая, подтянутая. Этот наш центр и преследует такую цель: вовлечь молодёжь в физкультурно-спортивные занятия.

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси

Ирина Лампе, магистрант Института подготовки кадров НАН Беларуси:
Я выбрала тренажерный зал, с моей нагрузкой (а я сейчас пишу магистерскую работу по теме «Японские кимоно в музеях нашей страны и частных коллекциях») нагрузка достаточно большая, потому что материала много, поэтому надо сохранять себя в форме. Когда занимаешься на тренажёре мысли приходят очень активно, иногда посещают инсайты, которые я потом экстраполирую в работу.  

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси


Спортивный центр будут развивать дальше. На очереди создание баскетбольной площадки. Посещать комплекс могут также жители района. Кроме того, на его базе разместился детский центр развития. 

Люди в материале: Владимир Гусаков, Ирина Лампе

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В мир научных достижений с оздоровительным эффектом. Спортивный учебно-оздоровительный центр для учёных открыли в Национальной академии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Усов: Только бойкот выборов поможет оппозиции сохранить лицо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика