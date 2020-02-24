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Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В мир научных достижений с оздоровительным эффектом. Спортивный учебно-оздоровительный центр для учёных открыли в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разместился комплекс на базе Института подготовки научных кадров. Здесь оборудован тренажёрный зал. Созданы группы для занятий йогой, фитнесом, гимнастикой. Часы спорта проходят под руководством профессиональных тренеров.
Сотрудники академии с удовольствием поддержали идею такого здорового релакса. Уже проверено, физические нагрузки улучшают мозговую деятельность. Не исключено, что центр станет не только местом умственной разгрузки, но и своего рода генератором новых разработок.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Ирина Лампе, магистрант Института подготовки кадров НАН Беларуси:
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Новости Беларуси. В мир научных достижений с оздоровительным эффектом. Спортивный учебно-оздоровительный центр для учёных открыли в Национальной академии...
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