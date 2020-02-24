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«Клиенты восхищаются, узнав о шестимесячном ребенке». Молодая мама в декрете стала тренером

24.02.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме»: если после рождения ребенка вы занялись спортом, а в результате приобрели не только отличную фигуру, но и любимое хобби — ждем вашего письма! Своей историей поделилась Татьяна Петрова из Витебска, мама шестимесячного малыша Тимофея, которая успела отучиться на фитнес-инструктора, устроиться на подработку и удивить знакомых кубиками пресса.


Фото: из личного архива героини

Для участия до 2 марта присылайте свою фотографию, а также развернутую историю на адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Мама в форме». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф. И. О., город, мобильный телефон. Подробные правила читайте по ссылке.

— До декретного отпуска я была инженером-конструктором на одном из витебских государственных предприятий. Работа в офисе, сидячая и поэтому всегда остро стоял вопрос физической активности. Я перепробовала множество различных фитнес-направлений, посещала тренажерный зал и играла в волейбол. Однако остановилась на групповых силовых тренировках: ходила два раза в неделю и была вполне довольна физической формой. При росте 173 см мой вес составлял 62 кг. Мне, как и любой девушке, всегда хотелось немного похудеть, но в целом это не было проблемой.

Беременность была запланированная: я прекратила ходить в фитнес-клуб за месяц до того, как тест показал две полоски. Все было легко: хоть я и убрала интенсивные тренировки, оставались пешие прогулки. За время беременности я набрала 11 кг (к слову, живот начал появляться на уже значительных сроках, за что я, несомненно, благодарила свой пресс и фитнес-инструктора). Ближе к родам, когда на работу уже было не нужно, начались прогулки по детским магазинам. Несмотря на уже большой живот, я проходила по 10−11 км в день.


Фото: из личного архива героини

И вот 9 августа 2019 года на свет появился мой сын: рост 55 см, вес 4040 кг. Роды прошли легко и без осложнений, на четвертый день мы с Тимофеем отправились домой. Там я встала на весы и увидела минус 10 кг (на учет я становилась 64 кг, шла рожать 75 кг, вышла из роддома 65кг), но в зеркале все выглядело так, будто ушли только мышцы. Дряблый животик и бедра смотрелись уж совсем печально, а о каких-либо упражнениях требовалось не вспоминать еще несколько месяцев.

Это был тяжелый период! Полтора месяца я не поднимала ничего тяжелее ребенка и придерживалась строгих ограничений в еде в связи с грудным вскармливанием. Ела гречку, макароны, овощные супы и куриную грудку. Из сладкого баловала себя печеньем и сушками. Спасением стали длительные прогулки с коляской: могли ходить по 2,5−3 часа. За эти полтора месяца ушли еще 5 кг.


Фото: из личного архива героини

Ближе к двум месяцем после родов зажили швы от эпизиотомии, наладилось грудное вскармливание. Уже не было очень строгих ограничений в еде, появились силы и огромное желание вернуться к физическим нагрузкам (а главное, врач дал добро). Начинала с домашней гимнастики. Все давалось с трудом, даже элементарные упражнения, но спустя две недели стало проще. Ребенок часто становился «утяжелением» при выполнении упражнений: ему нравилось смотреть в зеркало, как мама приседает с ним на руках.

Когда малышу исполнилось три месяца, в соцсети я увидела рекламу: шел набор на обучение фитнес-инструкторов. Это была моя давняя мечта, не хотелось упустить свой шанс. С мужем решили, что я пойду учиться. Поначалу было немного страшно: я боялась, что мое тело еще не готово и я могу не выдержать интенсивных нагрузок. Тяжело было решиться оставить такого маленького ребенка на полдня, ведь до этого мы не расставались ни на минуту.


Фото: из личного архива героини

Обучение было по выходным, по четыре часа в день на другом конце города. В первую очередь надо было решить вопрос с кормлением: считая дорогу дома меня не было 6,5 часа. Я каждый раз сцеживала молоко и оставляла мужу, чтобы он мог покормить ребенка, а сама ехала на учебу, где упорно занималась на степах, фитболах и т. д. Нужно сказать, муж стойко выполнял все указания и без проблем кормил, гулял и переодевал малыша!

По итогу мне выдали сертификат фитнес-тренера: сбылась мечта. Интенсивные нагрузки повлекли за собой потерю еще 2 кг и появление мышц. На моем животе стал проявляться пресс (он, оказывается, все это время был!), ягодицы стали более упругими. Я наконец-то увидела в зеркале прежнюю себя. А нет, даже еще лучше: ведь теперь я не просто спортивная стройная девушка, а еще и мама.


Фото: из личного архива героини

Когда я выложила первый пост в инстаграм: под фото с ребенком на руках написала о том, что возвращаюсь к тренировкам — все знакомые рассмотрели шесть кубиков пресса и стали интересоваться, как мне это удалось за такой короткий промежуток времени. Многие спихивали на генетику, но я отвечала: «Чтобы так выглядеть после родов, нужно заниматься до».

Я считаю, что мои беременность, роды и восстановление после были настолько легкими лишь благодаря физически крепкому телу и тренировкам на протяжении жизни. И рекомендую всем женщинам, которые планируют беременность, заняться своей физической подготовкой: организм скажет спасибо. Беременность — самое лучшее время заняться своим питанием, сделать его правильным и сбалансированным, ведь в этот период вы отвечаете не только за себя, но и за маленького человечка. За эти девять месяцев можно сформировать правильные полезные привычки: пить достаточное количество воды, есть овощи и фрукты, гулять пешком.


Фото: из личного архива героини

Сейчас я работаю фитнес-тренером: веду силовые тренировки и TRX. Мои клиенты, узнав, что дома у меня полугодовалый ребенок (которого я еще и кормлю грудью), удивляются и восхищаются. А я отрабатываю с ними всю тренировку, мотивируя не сдаваться и работать над собой.

Конечно, нельзя не отметить помощь моей семьи: мужа, который стойко отсидел с трехмесячным ребенком весь период моего обучения; свекрови, которая присматривает за малышом во время моей работы; мамы и сестры, которые поддерживали меня, узнав о планах. Без них у меня явно ничего не вышло бы.

Сейчас я считаю, что я нахожусь в самой лучшей своей физической форме. Мой вес составляет 56 кг, я вернулась к прежним нагрузкам и наконец-то довольна своим отражением в зеркале. Выкладывая такие фото в соцсетях, я хочу показать всем девушкам, что материнство может украшать и мотивировать быть еще лучше: для себя, мужа и ребенка.

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Теги: Витебск
 
 
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Своей историей поделилась Татьяна Петрова из Витебска, мама шестимесячного малыша Тимофея, которая в декрете успела отучиться на фитнес-инструктора, устроиться...
 
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