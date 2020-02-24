|
Павел Усов: Только бойкот выборов поможет оппозиции сохранить лицо
Источник материала: Партизан
Практически все оппозиционные (и не очень) партии и движения заявили о намерении участвовать в президентских выборах 2020 года.
Формы участия предлагаются самые разные — от "идти до конца" до "организации протестов". Но в любом случае это предполагает участие в избирательной кампании. О бойкоте если и говорят, то только отдельные общественные активисты.
Почему участие оппозиции в выборах пойдёт на пользу власти? Какой смысл в бойкоте, если на его организацию ни у кого нет нужных ресурсов? Почему избрание единым кандидатом от оппозиции Павла Северинца приведёт к развалу коалиции демсил?
На эти и другие вопросы в прямом эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практически все оппозиционные (и не очень) партии и движения заявили о намерении участвовать в президентских выборах 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)