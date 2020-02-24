Павел Усов: Только бойкот выборов поможет оппозиции сохранить лицо

Формы участия предлагаются самые разные — от "идти до конца" до "организации протестов". Но в любом случае это предполагает участие в избирательной кампании. О бойкоте если и говорят, то только отдельные общественные активисты.









Почему участие оппозиции в выборах пойдёт на пользу власти? Какой смысл в бойкоте, если на его организацию ни у кого нет нужных ресурсов? Почему избрание единым кандидатом от оппозиции Павла Северинца приведёт к развалу коалиции демсил?





Еврорадио отвечает руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук, политический аналитик Павел Усов. На эти и другие вопросы в прямом эфиреотвечает руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук, политический аналитик







