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«Работая с детьми, не состаришься», — убеждена учитель физической культуры с 50-летним стажем из Заболоти Людмила Юшевич

24.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Работая с детьми, не состаришься», — убеждена учитель физической культуры с 50-летним стажем из Заболоти Людмила Юшевич

Как выглядит женщина и что чувствует в 70-й день рождения? В отличной форме, бодра и энергична. Это про Людмилу Иосифовну Юшевич. Иначе ведь и быть не может у женщины, более 50 лет посвятившей физической культуре и спорту.


«Работая с детьми, не состаришься», — убеждена учитель физической культуры с 50-летним стажем из Заболоти Людмила Юшевич

Для именинницы неожиданностью стал приезд коллег из Вороновской СДЮШОР— директора Николая Овсейчика и председателя профкома Геннадия Позняка.  Они не упустили возможность поздравить самого опытного тренера района с красивым юбилеем, вручить награду за многолетний труд. Цветы и Почетную грамоту областного управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Людмила Иосифовна принимала под искренние аплодисменты своих воспитанников.

Подробнее — в печатном номере «Воранаўскай газеты».


«Работая с детьми, не состаришься», — убеждена учитель физической культуры с 50-летним стажем из Заболоти Людмила Юшевич

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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Теги: Гродно
 
 
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Как выглядит женщина и что чувствует в 70-й день рождения? В отличной форме, бодра и энергична. Это про Людмилу Иосифовну Юшевич. Иначе ведь и быть не может у женщины,...
 
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