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«Работая с детьми, не состаришься», — убеждена учитель физической культуры с 50-летним стажем из Заболоти Людмила Юшевич
24.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как выглядит женщина и что чувствует в 70-й день рождения? В отличной форме, бодра и энергична. Это про Людмилу Иосифовну Юшевич. Иначе ведь и быть не может у женщины, более 50 лет посвятившей физической культуре и спорту.
Для именинницы неожиданностью стал приезд коллег из Вороновской СДЮШОР— директора Николая Овсейчика и председателя профкома Геннадия Позняка. Они не упустили возможность поздравить самого опытного тренера района с красивым юбилеем, вручить награду за многолетний труд. Цветы и Почетную грамоту областного управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Людмила Иосифовна принимала под искренние аплодисменты своих воспитанников.
Подробнее — в печатном номере «Воранаўскай газеты».
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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«Работая с детьми, не состаришься», — убеждена учитель физической культуры с 50-летним стажем из Заболоти Людмила Юшевич
Как выглядит женщина и что чувствует в 70-й день рождения? В отличной форме, бодра и энергична. Это про Людмилу Иосифовну Юшевич. Иначе ведь и быть не может у женщины,...
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