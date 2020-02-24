«Работая с детьми, не состаришься», — убеждена учитель физической культуры с 50-летним стажем из Заболоти Людмила Юшевич

Источник материала: Вороновская газета





Как выглядит женщина и что чувствует в 70-й день рождения? В отличной форме, бодра и энергична. Это про Людмилу Иосифовну Юшевич. Иначе ведь и быть не может у женщины, более 50 лет посвятившей физической культуре и спорту.









Для именинницы неожиданностью стал приезд коллег из Вороновской СДЮШОР— директора Николая Овсейчика и председателя профкома Геннадия Позняка. Они не упустили возможность поздравить самого опытного тренера района с красивым юбилеем, вручить награду за многолетний труд. Цветы и Почетную грамоту областного управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Людмила Иосифовна принимала под искренние аплодисменты своих воспитанников.

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Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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