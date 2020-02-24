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В Беларуси хотят ввести массовую стерилизацию бродячих котов

24.02.2020 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси хотят ввести массовую стерилизацию бродячих котов
АиФ

В Беларуси обсуждают введение массовой стерилизации бродячих котов. Начальник управления жилищного хозяйства министерства Андрей РОМАШКО пояснил, что речь идет об отлове котов, вакцинации, стерилизации и выпуске их на прежнее место обитания.

В Беларуси хотят ввести массовую стерилизацию бродячих котов Фонд Брижит Бардо проведет работу по защите прав животных в Беларуси

Однако пока подобные инициативы обсуждают применимо именно к котам, пишет БЕЛТА. По словам эксперта, в отношении собак принять соответствующее решение гораздо сложнее. Этот вопрос еще будет проработан.

Комментируя случаи отлова и убийства бродячих животных, Андрей Ромашко подчеркнул, что ни в каком документе не прописано такое требование. «Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор», – утверждает начальник управления.

Зоозащитники предлагают открыть в Минске центр по массовой стерилизации уличных и домашних животных. «Убивать животных – это не решение проблемы. Количество уличных животных не сокращается. Единственная вещь, которая может помочь, – это стерилизация», – уверены они.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители белорусских министерств и зоозащитных организаций обсудили проблему защиты животных с фондом французской кинозвезды Брижит Бардо.
 
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