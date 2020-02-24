В Беларуси хотят ввести массовую стерилизацию бродячих котов

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси обсуждают введение массовой стерилизации бродячих котов. Начальник управления жилищного хозяйства министерства Андрей РОМАШКО пояснил, что речь идет об отлове котов, вакцинации, стерилизации и выпуске их на прежнее место обитания.

Однако пока подобные инициативы обсуждают применимо именно к котам, пишет БЕЛТА . По словам эксперта, в отношении собак принять соответствующее решение гораздо сложнее. Этот вопрос еще будет проработан.

Комментируя случаи отлова и убийства бродячих животных, Андрей Ромашко подчеркнул, что ни в каком документе не прописано такое требование. «Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор», – утверждает начальник управления.

Зоозащитники предлагают открыть в Минске центр по массовой стерилизации уличных и домашних животных. «Убивать животных – это не решение проблемы. Количество уличных животных не сокращается. Единственная вещь, которая может помочь, – это стерилизация», – уверены они.