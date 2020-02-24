Одноклассники запустили анимированные обложки для продвижения музыкальных релизов

Источник материала: Новости Дзержинска

Социальная сеть Одноклассники запустила в веб-версии на музыкальной витрине анимированные обложки.

Интерактивная механика помогает артистам получать больше прослушиваний как отдельных треков, так и альбомов. Анимированный баннер собирает в два раза больше кликов пользователей, чем статическая обложка.

Анимированные обложки — новый формат продвижения музыкальных релизов артистов. Баннер может вести как на отдельный трек, так и на сборник, альбом или страницу артиста. ОК планируют делать анимированные обложки на музыкальной витрине, чтобы анонсировать релизы артистов. Кроме этого, музыканты и лейблы могут предлагать ОК короткие видео, чтобы размещать их на витрине в качестве баннеров. Для того, чтобы ОК смогли сделать из видео анимированный баннер, оно должно иметь высокое разрешение.

Новый формат на музыкальной витрине привлекает внимание пользователей. Как показало тестирование, слушатели охотнее кликают на интерактивные обложки, чем на статичное изображение. Чтобы не раздражать пользователей, на музыкальной витрине ОК планируют размещать ограниченное число анимированных баннеров.

Одной из первых анимированные обложки попробовала Zivert. 14 февраля у певицы вышел новый трек «ЯТЛ»: ОК разместили композицию на музыкальной витрине и сделали для нее анимированный баннер, на котором Zivert отправляла пользователям воздушный поцелуй.

Одноклассники активно развивают свой музыкальный сервис. В 2019 году OK обновили «Музыку» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях OK на iOS и Android. Новый сервис получил улучшенную технологию персональных рекомендаций, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию. Кроме этого, пользователи с помощью алгоритма рекомендаций могут в один клик найти схожую по звучанию и стилю музыку. Теперь после добавления песни в свой плейлист пользователь увидит рекомендации схожих композиций с учетом степени их совпадения с изначально добавленной песней.