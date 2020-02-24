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Романчук: Если этих товарищей не остановить, то девальвация будет на полную катушку

24.02.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист Ярослав – о цене щедрых подарков властей убыточным предприятиям.

— BYN-рубль дешевеет в таком же режиме, как дорожает бензин. Step-by-step, маленькими, почти незаметными для семейного и корпоративного бюджета. Тревожные ожидания растут, — пишет Ярослав Романчук. — Набирают силы слухи и ожидания: «Девальцец идёт! Пора скупать баксы». Год начали с BYN2,1 за $1, а вот уже больше BYN2,2 за $1.

Тревоги растут, как на дрожжах. Воображение рисует картинки 2011-го или 2016-го годов. Страхи подпитываются беззубой информационной кампанией правительства. На наши головы льются потоки слов от официальных голов про войну, состояние на грани, про хрупкость положения и опасность сделать один неверный шаг.

Чётких внятных объяснений, что происходит, нет. Зомбо-ТВ ящик продолжает маршировать, как будто в Беларуси – сплошной праздник социальной ориентации и госплановских побед.

Пропагандисты ленивы настолько, что даже простые вещи не могут объяснить без ссылок на Кремль, Запад и глобальное потепление.



Министры, руководители исполкомов ходят строго по струнке инструкций и методичек, боясь сказать лишнее слово, сделать рискованный шаг. Причём рискованным шагом является даже встреча с предпринимателем, представителей бизнес ассоциации. Мало ли что может причудиться многочисленным контролёрам. Им ведь тоже доводят планы – по количеству потенциально предотвращённых коррупционных дел.

Нацбанк ведёт себя, как Дон Кихот, который во имя своей Дульсинеи белорусской (aka Республика Беларусь) управляет одним крылом самолёта под названием «макроэкономическая стабильность».

Вот в январе 2020-го объём наличных денег в экономике сократился на 3,6%, активная рублёвая денежная масса сократилась на 10%, рублевая денежная масса – на 5,3%. Вполне разумно и обоснованно, с учётом того, что ВВП просел на 1,9%, а промышленность – на 5,6%.

BYN-рублей должно быть меньше в экономике, которая испытывает сокращение валютной выручки падение экспорта и сокращение притока прямых иностранных инвестиций. Иначе беда, в виде девальвации и инфляции.

А что в это время делает второе крыло белорусского самолёта? Оно быкует, ведёт себя так, как будто экономика цветёт, промышленность бурлит, а инвестиции борются за право войти в тело Госплана.

Вопреки частным заверениям Лукашенко, пренебрегая здравым смыслом и логикой, прогибаясь под давлением собственных ошибок, правительство продолжает раздавать деньги тем, на производственной, инвестиционной репутации которых уже клейма негде ставить.

Постановление Совмина № 105 от 20 февраля 2020-го «О предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь в погашении кредита» – очередной подарок налогоплательщиков ОАО «Брестский мясокомбинат» и ОАО «Жабинковский комбикормовый завод».

Взяли кредит в 2012-м, не отдали, а теперь им дали время до 18 мая 2029-го. Это чтобы у нас в стране появились 24 тысячи свиней на свиноводческом комплексе в деревне Сычево Жабинковского района. Во сколько нам обойдётся одна свинья Совмин умалчивает. Почему свиньи важнее учителей и воспитателей детсадиков нам тоже не сказали.

Постановление Совмина № 101 от 20.02.2020-го «Об уплате процентов за использование банковскими кредитами» – это очередной подарок налогоплательщиков для прошедших модернизацию «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер», «Красносельскстройматериалы», а также ОАО «Гродненский стеклозавод».

Девальвацией называть запрещено! Доллар в Беларуси сорвался с цепи

Отдельные кредиты этих номенклатурных любимчиков «висят» с 2009 года. И вот теперь стекольные и цементные бароны и их «крыши» добились того, что Совмин заставляет нас с вами платить за их бесхозяйственность, расхлябанность и неспособность качественно управлять активами.

Более того, постановлением Совмина № 99 от 19.02.2020-го. «О поставках в 2020 году цемента республиканским потребителям» правительство создаёт искусственный спрос на цемент для тех, кто уже получил более $1 млрд. денег на модернизацию. Очевидно, сосать бюджет страны – это очень сильный наркотик. Правительство никак не может снять с шеи налогоплательщиков этих сторонников Госплана. Почему производители цемента и стекла в Беларуси ценнее учителей, врачей и работников культуры, правительство нам не объясняет, и сравнительный анализ эффективности бюджетных инвестиций не приводит.

Постановление Совмина № 90 от 15.02.2020-го «О согласовании продления срока санации открытого акционерного общества «Телеханский завод столярных изделий» – до 14.02.2025-го. Очередное окно возможности для очередного банкрота на пять лет. Это же не завод с числом работающих 5000 человек. Это не супер-экспортёр страны, а по сути дела, небольшой столярный цех. Почему правительство носится с ним, как с писаной торбой? Почему государственные ресурсы на Телеханы важнее, чем инвестиции в молодых учёных и проекты создания инфраструктуры обучения на протяжении всей жизни?

Указ президента № 44 от 10.02.2020-го «Об инвестиционном проекте» – это подарок для «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Наши деньги идут для производства картона – 200 тысяч тонн в год. Около $80 млн. денег налогоплательщиков направлены на бумагу и картон. Не на бесплатные футбольные площадки, теннисные столы и технологии по доведению качества воды в городах до уровня питьевой (без дополнительных фильтров), а на бумагу и картон.

И это в век стремительного роста электронных носителей. Чтобы не позориться, этот указ президента опубликован в сильно усечённом виде. Наверно, чтобы библиотекари всей страны не потребовали себе статуса отечественного картона.

Постановление Совмина № 55 от 31.01.2020-го «О компенсации потерь, возмещении и уплате процентов по кредитам» – это подарок со щедрого плеча налогоплательщиков в пользу распорядителей и начальников ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОАО «Камволь» и РУПТП «Оршанский льнокомбинат»).

Эти иждивенцы на шее налогоплательщиков не могут рассчитаться по кредитам, полученным 6-8 лет назад. Но слепая вера Совмина в белорусские ткани от БПХО и «Камволя» затмевает веру властей в мощь и конкурентоспособность технологий IV промышленной революции.

Если все деньги, которые за последние 25 лет получили ОАО «БПХО» или и РУПТП «Оршанский льнокомбинат» отдать всех работникам этих предприятий, то каждый мог бы построить в центре Минске себе шикарную квартиру и ещё хватило бы на обучение детей/внуков в Берлине или Париже.

Постановление Совмина № 30 от 21.01.2020-го «О реструктуризации задолженности» для ОАО «Гамма вкуса». Четыре года было мало, чтобы рассчитаться по кредиту. Вот государство и решило взять долг на себя. BYN2,52 млн. рублей – это, конечно, не около $4 млрд., спущенных на модернизацию деревообработки, но вот из таких мелочей и создаётся мелкая долговая трясина белорусской экономики.

Вот таких льготников, получателей государственной помощи и преференций в Беларуси – тысячи. Они руками Совмина и корпоративных кураторов приближают Беларуси к инфляции и девальвации.

Плохие долги, токсичные активы, вал неплатежей, покрытые пылью складские запасы, упущенные выгоды для частного сектора, недополученные инвестиции, ухудшение состояния местных и республиканского бюджетов – вот цена политики раздачи денег своим любимчикам Совмина и Администрации президента.

Если этих товарищей не остановить, не одёрнуть, то девальвация материализуется на полную катушку. А за ней и инфляция поспешит. Это не Кремль/Вашингтон/Брюссель на нашу голову финансовую проказу пустили.

Это дело рук тех, кто обязан принимать ответственные, научно обоснованные решения, а не устраивать водевиль для запудривания мозгов.

И этим людям всё будет сходить с рук, пока мы покорно будем подставлять свои уши для пропагандистской лапши – опять же на деньги налогоплательщиков.
 
Теги: Минск
 
 
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Известный экономист Ярослав – о цене щедрых подарков властей убыточным предприятиям.
 
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