ВОЗ: Мир должен подготовиться к возможной пандемии

Twitter ВОЗ. Об этом говорится в постеВОЗ.





"Сейчас мы не наблюдаем неконтролируемое распространение коронавируса, мы не наблюдаем масштабной тяжелой заболеваемости или смертности. Имеет ли коронавирус потенциал, чтобы вызвать пандемию? Конечно. Она уже началась? По нашей оценке, еще нет", - говорится в посте.





Как сообщалось, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 - летальные. Выздоровели уже 25360 человек.





За пределами Китая выявлено 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрирован 201 случай (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 224; РФ - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).





В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 зафиксировано не было.