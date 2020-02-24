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Два российских игрока НХЛ попали в автомобильную аварию
Источник материала: Tut.by
Российские хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в аварию, сообщает
Шестеркин сломал ребро и выбыл предположительно на две недели. Бучневич не получил серьезных травм.
В этом сезоне Игорь Шестеркин провел за «Рейнджерс» 10 матчей, в которых отбил 94% бросков.
Что касается Бучневича, то 24-летний форвард набрал 37 (14+23) баллов в 61 матче.
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Российские хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в аварию, сообщает официальный твиттер команды.
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