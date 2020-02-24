Два российских игрока НХЛ попали в автомобильную аварию

Источник материала: Tut.by

Российские хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в аварию, сообщает официальный твиттер команды.



Reuters

Шестеркин сломал ребро и выбыл предположительно на две недели. Бучневич не получил серьезных травм.

В этом сезоне Игорь Шестеркин провел за «Рейнджерс» 10 матчей, в которых отбил 94% бросков.

Что касается Бучневича, то 24-летний форвард набрал 37 (14+23) баллов в 61 матче.