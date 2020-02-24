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30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовала 21-я Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В преддверии Масленицы в гастрономическом марафоне принимают участие более 30 ресторанов и кафе. Каждое заведение предложит гостям авторское меню не менее чем из трех блюд. На гастрофесте можно будет попробовать блины с разной начинкой, мясные, грибные и картофельные изыски. Цена сета фиксированная – 20 рублей.
Ольга Сидоренко, директор объекта общественного питания:
Павел Острога:
Марина Лукашевич:
Марина Дьякова, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Неделя с белорусским вкусом продлится до 1 марта.
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30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни
Новости Беларуси. В Минске стартовала 21-я Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В преддверии Масленицы в...
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