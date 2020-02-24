ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

24.02.2020 21:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовала 21-я Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

В преддверии Масленицы в гастрономическом марафоне принимают участие более 30 ресторанов и кафе. Каждое заведение предложит гостям авторское меню не менее чем из трех блюд. На гастрофесте можно будет попробовать блины с разной начинкой, мясные, грибные и картофельные изыски. Цена сета фиксированная – 20 рублей.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

Ольга Сидоренко, директор объекта общественного питания:
Наш сет гастрофеста представляет собой закуску. Это будут вареники с картофелем, грибами и луком. Подаваться они будут в горшочке. Также основная подача – это драники с колбасками и яйцом. И, конечно же, блинчики, томленные в сливках, с творогом и вишней.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

Павел Острога:
Мне очень понравились драники, особенно в сочетании с яйцом, так как это очень напоминает мое детство.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

Марина Лукашевич:
Мне вареники очень понравились с картошкой, грибами и луком, насколько я понимаю. Мне понравилось, что они как по-домашнему сделаны с этими шкварками. То есть они такие и сочные, и начинки достаточно. Прям очень вкусно.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Если раньше участникизаведения, объекты общественного питанияготовили одинаковые блюда по одинаковым рецептурам, с одинаковой технологией и предлагали гостям по одинаковым ценам, в этот раз участники, объекты общественного питания, предлагают свои собственные сеты.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

Неделя с белорусским вкусом продлится до 1 марта.

Люди в материале: Ольга Сидоренко, Павел Острога, Марина Лукашевич, Марина Дьякова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске стартовала 21-я Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В преддверии Масленицы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ВОЗ: Мир должен подготовиться к возможной пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика