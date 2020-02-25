«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ

Источник материала: Виртуальный Брест

«Великая Отечественная война в истории моей семьи» - под таким названием стартовал в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» марафон исследовательских работ, посвященных 75-летию Победы.

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История, время, память… Эти три слова неразрывно связаны с Великой Отечественной войной. Встреча с ветеранами, уроки мужества, книги, кинофильмы… В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» расширили границы таких мероприятий. Учащиеся 3-11 классов в рамках конкурса «Ученик года» участвуют в научно-исследовательской деятельности – готовят проекты «Великая Отечественная война в истории моей семьи», посвященные 75-летию Победы.





Ребята вместе с родителями и учителями изучили архивные документы, просмотрели семейные фотоальбомы, собрали воспоминания о своих родных, чья жизнь была связана с трагическими и героическими страницами войны. Каждый участник выбрал ту форму представления, которая ярче и интереснее раскрыла бы тему исследования и помогла всем ребятам проявить свой потенциал.





Первыми представили свои работы учащиеся 3-4 классов. Лях Матвей рассказал о прадедушке Лихтар Иване Павловиче, участнике партизанского движения Беларуси. Букова Дарья поведала о прадедушке Голубе Константине Петровиче, информация о котором есть в книге «Память». Голубева Ангелина на белорусском языке рассказала о прадедушке Рудиче Михаиле Федоровиче, пулеметчике, награжденном орденом Отечественной войны II степени. Низовец Глеб познакомил с историей своей прабабушки Седаковой Надежды Кондратьевны, на долю которой выпали тяжелые годы в партизанском отряде. А Шура Кира рассказала о прадедушке Гайдуковиче Михаиле Михайловиче, чьи награды стали семейной реликвией.





Историю одной награды – ордена Отечественной войны II степени – исследовал Макаревич Дима, изучив жизненный путь своего прадеда Гайдукевича Михаила Михайловича. О судьбе своих героических прадедов: Танакова Сергея Михайловича, Блоцкого Степана Кирилловича, Гайдука Емельяна Александровича - рассказала Минич Ирина. Гречная Лиза представила зрителям книги, рассказывающие о жизни детей в годы войны. Актуальным для младшего школьного возраста было выступление Архутика Владимира, который в своей работе «Детские игрушки военной поры» показал, что у войны, действительно, не детское лицо. Особенно запоминающимся было выступление Денисюк Софии.





Используя элементы инсценировки, кадры кинохроники, музыку, она сумела рассказать о своей прабабушке Тур Ольге Николаевне, прадедушках Тур Иване Федоровиче и Денисюке Иване Николаевиче и вместе с одноклассниками и присутствующими в зале почтила минутой памяти всех, кто отдал жизнь за Родину.





Все ребята достойно защитили свои исследовательские работы и передают эстафету старшеклассникам, которым предстоит снять видеоролики «История моей семьи в истории великой Победы».



