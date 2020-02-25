ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ

25.02.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

«Великая Отечественная война в истории моей семьи» - под таким названием стартовал в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» марафон исследовательских работ, посвященных 75-летию Победы.

Бреста стартовал марафон исследовательских работ" alt="«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1582601282465320.jpg">

История, время, память… Эти три слова неразрывно связаны с Великой Отечественной войной. Встреча с ветеранами, уроки мужества, книги, кинофильмы… В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» расширили границы таких мероприятий. Учащиеся 3-11 классов в рамках конкурса «Ученик года» участвуют в научно-исследовательской деятельности – готовят проекты «Великая Отечественная война в истории моей семьи», посвященные 75-летию Победы.

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ

Ребята вместе с родителями и учителями изучили архивные документы, просмотрели семейные фотоальбомы, собрали воспоминания о своих родных, чья жизнь была связана с трагическими и героическими страницами войны. Каждый участник выбрал ту форму представления, которая ярче и интереснее раскрыла бы тему исследования и помогла всем ребятам проявить свой потенциал.

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ

Первыми представили свои работы учащиеся 3-4 классов. Лях Матвей рассказал о прадедушке Лихтар Иване Павловиче, участнике партизанского движения Беларуси. Букова Дарья поведала о прадедушке Голубе Константине Петровиче, информация о котором есть в книге «Память». Голубева Ангелина на белорусском языке рассказала о прадедушке Рудиче Михаиле Федоровиче, пулеметчике, награжденном орденом Отечественной войны II степени. Низовец Глеб познакомил с историей своей прабабушки Седаковой Надежды Кондратьевны, на долю которой выпали тяжелые годы в партизанском отряде. А Шура Кира рассказала о прадедушке Гайдуковиче Михаиле Михайловиче, чьи награды стали семейной реликвией.

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ

Историю одной награды – ордена Отечественной войны II степени – исследовал Макаревич Дима, изучив жизненный путь своего прадеда Гайдукевича Михаила Михайловича. О судьбе своих героических прадедов: Танакова Сергея Михайловича, Блоцкого Степана Кирилловича, Гайдука Емельяна Александровича - рассказала Минич Ирина. Гречная Лиза представила зрителям книги, рассказывающие о жизни детей в годы войны. Актуальным для младшего школьного возраста было выступление Архутика Владимира, который в своей работе «Детские игрушки военной поры» показал, что у войны, действительно, не детское лицо. Особенно запоминающимся было выступление Денисюк Софии.

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ

Используя элементы инсценировки, кадры кинохроники, музыку, она сумела рассказать о своей прабабушке Тур Ольге Николаевне, прадедушках Тур Иване Федоровиче и Денисюке Иване Николаевиче и вместе с одноклассниками и присутствующими в зале почтила минутой памяти всех, кто отдал жизнь за Родину.

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ

Все ребята достойно защитили свои исследовательские работы и передают эстафету старшеклассникам, которым предстоит снять видеоролики «История моей семьи в истории великой Победы».

«Великая Отечественная война в истории моей семьи». В СШ № 7 г. Бреста стартовал марафон исследовательских работ

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «Великая Отечественная война в истории моей семьи» - под таким названием стартовал в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» марафон исследовательских работ,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На 102-м году скончалась математик НАСА Кэтрин Джонсон. Ее расчеты спасли «Аполлон-13»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика