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8 Марта близко. Вот на эти пять спектаклей можно смело брать билеты в подарок

25.02.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Близится 8 Марта, и совсем скоро у подземных переходов будут дежурить продавцы тюльпанов, а в магазинах начнут пустеть полки с конфетами. Если вы еще не определились с подарком, AFISHA.TUT.BY нашла альтернативу классическому набору. Билеты в театр экологичнее цветов и так же прекрасны, а послевкусие от искусства дольше, чем от шоколада.

«En souvenir de Шагал»


Новая премьера Купаловского театра посвящена жизни и любви Марка Шагала. Спектакль будет пластическим, за качество и красоту отвечает известный российский хореограф Сергей Землянский — драматическая труппа репетирует старательно. Обещают «ожившие картины», через которые можно будет проследить за судьбой знаменитого белорусского художника на всех его творческих этапах: витебском, петербургском и парижском. Конечно, в свободной интерпретации режиссера. Подарок получится богатый, потому что билеты на хорошие места не из дешевых. Зато элитаризм происходящего вы точно почувствуете.

Где: Купаловский театр
Когда: 14, 15 марта и 26, 27 марта
Сколько: от 8 рублей

Билеты и подробности

«С училища»


Фото: Игорь Чищеня

Любовь бывает разная, и спектакль это наглядно иллюстрирует. Пэтэушница Танька влюбляется в преподавателя по философии, а он не от лучшей жизни заключает пари с друзьями, что лишит ее девственности. Герой поступает аморально, но не тут-то было: история разворачивается на 180 градусов. В спектакле узнаются белорусские реалии (тут даже метро «Московская» и Александр Солодуха), много пространства для смеха и слез. В этой современной трагедии сложились все компоненты: тонкая режиссура Александра Марченко, пьеса Андрея Иванова, признанная одной из лучших в русскоязычном пространстве, и блестящий актерский состав — чего только стоит Анна Семеняко в роли Таньки.

Где: Ok16
Когда: 9 марта
Сколько: 22 рубля

Билеты и подробности

«Москоу Дримин»


Фото: vk.com/ncsmby

California Dreamin' — любимая песня Вадима, но в мыслях у него не Калифорния, а переезд в Москву. Работа контент-менеджера в туристической фирме героя не очень устраивает, а в Минске, кроме нее и мамы, ничто не держит. Решение уехать, чтобы изменить свою жизнь, созревает долго, но принимается быстро. Да и едет он не просто так, а за любовью… Вот только Москва может не принять. История всем знакомая, а сам спектакль минималистичный и недолгий, к тому же поставлен молодым режиссером. И да, подарить такой билет можно утром, а увидеть постановку уже вечером того самого дня.

Где: НЦСИ на Некрасова
Когда: 8 марта
Сколько: 12 рублей

Билеты и подробности

«Мудрамер»


Фото: rtbd.by

Любителям традиционного театра можно смело дарить билеты на «Мудрамера» — известная пьеса белорусского драматурга Николая Матуковского оказывается очень актуальной. Гражданин Мурашко изобретает измеритель глупости, но чтобы его запатентовать, приходится пройти согласования в разных министерствах. При этом, конечно, не избежать череды комичных и одновременно ужасающих ситуаций. Работникам госучреждений настоятельно рекомендуем посмотреть: попадая в болевые точки, сатира срабатывает как сеанс терапии.

Где: РТБД
Когда: 11 марта
Сколько: от 16 рублей

Билеты и подробности

«Блоха в ухе»


Фото: theatrehd.ru

Билеты на театральные киносеансы — всегда изящный подарок для ценителей. В рамках проекта TheatreHD, напомним, проходят трансляции лучших зарубежных спектаклей, и «Блоха в ухе» не исключение. Эту искрометную комедию положений ставили и экранизировали не раз: в 1997 году главную роль в одноименном фильме сыграл Жан-Поль Бельмондо. Героиня подозревает мужа в измене и назначает ему анонимное свидание в отеле, а чем это закончится — увидите сами. Рекомендуем сходить, чтобы от души посмеяться — мы соскучились по действительно смешным комедиям, а вы?

Где: Falcon Club Бутик Кино
Когда: 11 марта
Сколько: 20 рублей

Билеты и подробности

Если вам понравился какой-то спектакль, но билетов на него уже нет, подпишитесь на театральную рассылку AFISHA.TUT.BY. Так вы сможете первыми узнавать о старте продажи квитков на постановку из этого списка, куда вы бы хотели попасть. Если вам не виден блок с подпиской, вероятнее всего, необходимо отключить Adblock.

 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY нашла альтернативу классическому набору подарков к 8 Марта. Билеты в театр экологичнее цветов и так же прекрасны, а послевкусие от искусства дольше, чем от...
 
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