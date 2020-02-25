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Санитарный контроль на въезде в Беларусь прошли 570 тысяч человек
25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Санитарно-карантинный контроль на въезде в Беларусь прошли 570 тысяч человек, коронавирус у них не выявлен, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
В целях профилактики организовано пристальное лабораторное наблюдение, в том числе в аэропорту Минска. С понедельника усилен контроль за лицами, прибывающими из Италии.
Там число жертв коронавируса
Всего в стране выявлено 220 случаев заражения коронавирусом. Один эвакуированный из Китая итальянец излечился. В стране объявлена чрезвычайная ситуация общенационального характера.
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В целях профилактики организовано пристальное лабораторное наблюдение, в том числе в аэропорту Минска.
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