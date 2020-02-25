Санитарный контроль на въезде в Беларусь прошли 570 тысяч человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санитарно-карантинный контроль на въезде в Беларусь прошли 570 тысяч человек, коронавирус у них не выявлен, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

В целях профилактики организовано пристальное лабораторное наблюдение, в том числе в аэропорту Минска. С понедельника усилен контроль за лицами, прибывающими из Италии.

Там число жертв коронавируса выросло до шести . Все умершие были пожилыми людьми с серьезными проблемами со здоровьем.

Всего в стране выявлено 220 случаев заражения коронавирусом. Один эвакуированный из Китая итальянец излечился. В стране объявлена чрезвычайная ситуация общенационального характера.