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Санитарный контроль на въезде в Беларусь прошли 570 тысяч человек

25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Санитарно-карантинный контроль на въезде в Беларусь прошли 570 тысяч человек, коронавирус у них не выявлен, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

В целях профилактики организовано пристальное лабораторное наблюдение, в том числе в аэропорту Минска. С понедельника усилен контроль за лицами, прибывающими из Италии.

Там число жертв коронавируса выросло до шести. Все умершие были пожилыми людьми с серьезными проблемами со здоровьем.

Всего в стране выявлено 220 случаев заражения коронавирусом. Один эвакуированный из Китая итальянец излечился. В стране объявлена чрезвычайная ситуация общенационального характера.



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Теги: Минск
 
 
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В целях профилактики организовано пристальное лабораторное наблюдение, в том числе в аэропорту Минска.
 
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