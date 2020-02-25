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На Казинца водитель BMW сбила 23-летнюю нетрезвую девушку. Она переходила дорогу на красный
Источник материала: Tut.by
24 февраля водитель BMW сбила на пешеходном переходе нетрезвую девушку. Она с травмами доставлена в больницу. Об этом
Наезд произошел вечером 24 февраля. Водитель автомобиля BMW двигалась по улице Казинца со стороны улицы Кижеватова в направлении площади Казинца и в районе остановки «Белая дача» сбила 23-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть справа налево походу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу. Со слов очевидцев — на красный сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.
ГАИ проводит проверку по факту ДТП.
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В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.
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