﻿ На Казинца водитель BMW сбила 23-летнюю нетрезвую девушку. Она переходила дорогу на красный. 21.by
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На Казинца водитель BMW сбила 23-летнюю нетрезвую девушку. Она переходила дорогу на красный

25.02.2020 06:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 февраля водитель BMW сбила на пешеходном переходе нетрезвую девушку. Она с травмами доставлена в больницу. Об этом сообщает ГАИ Минска.


Фото: ГАИ Минска

Наезд произошел вечером 24 февраля. Водитель автомобиля BMW двигалась по улице Казинца со стороны улицы Кижеватова в направлении площади Казинца и в районе остановки «Белая дача» сбила 23-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть справа налево походу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу. Со слов очевидцев — на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.
Установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.
 
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