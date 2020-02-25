На Казинца водитель BMW сбила 23-летнюю нетрезвую девушку. Она переходила дорогу на красный

Источник материала: Tut.by

24 февраля водитель BMW сбила на пешеходном переходе нетрезвую девушку. Она с травмами доставлена в больницу. Об этом сообщает ГАИ Минска.



Фото: ГАИ Минска

Наезд произошел вечером 24 февраля. Водитель автомобиля BMW двигалась по улице Казинца со стороны улицы Кижеватова в направлении площади Казинца и в районе остановки «Белая дача» сбила 23-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть справа налево походу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу. Со слов очевидцев — на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.

Установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП.