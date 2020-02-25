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Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 февраля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошел чемпионат Беларуси, который собрал каратистов со всех регионов страны, суммарно более 80 человек, сообщили в программе «СТВ-спорт».
В соревнованиях выступили лидеры сборной, подтвердившие статус фаворитов. Так, например, Мария Фурсова стала победительницей в ката и в личном первенстве, и в командном.
Мария Фурсова, чемпионка Беларуси по каратэ (ката):
Дмитрий Буринский, генеральный секретарь Белорусской федерации каратэ:
Чемпионом Беларуси в ката у мужчин стал Алексей Тарашкевич. Антон Исаков завоевал золото в кумите в весе до 84 килограмм, у девушек в кумите (категория свыше 61 килограмма) первой стала Мария Алексеева.
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Новости Беларуси. 23 февраля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошел чемпионат Беларуси, который собрал каратистов со всех регионов страны, суммарно...
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