ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей

25.02.2020 00:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 февраля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошел чемпионат Беларуси, который собрал каратистов со всех регионов страны, суммарно более 80 человек, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей

В соревнованиях выступили лидеры сборной, подтвердившие статус фаворитов. Так, например, Мария Фурсова стала победительницей в ката и в личном первенстве, и в командном.

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей

Мария Фурсова, чемпионка Беларуси по каратэ (ката):
Безусловно, всем довольна. И индивидуальным разделом очень довольна, и в команде мы после долгого перерыва дебютировали. И буквально послезавтра мы уезжаем на третий этап Премьер-лиги. Это этап Кубка мира рейтинговый для Олимпийских игр, чтобы набирать очки. Поэтому был хороший предстарт перед еще более важным турниром.

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей

Дмитрий Буринский, генеральный секретарь Белорусской федерации каратэ:
Представлены на турнире все областные центры, спортсмены из всех областей. Плюс национальная команда, которая сейчас готовится к чемпионату Европы и к квалификационному турниру, который состоится в Париже для завоевания лицензии на Олимпийские игры 2020 года.

Чемпионат Беларуси по каратэ прошёл в «Стайках». Называем имена победителей

Чемпионом Беларуси в ката у мужчин стал Алексей Тарашкевич. Антон Исаков завоевал золото в кумите в весе до 84 килограмм, у девушек в кумите (категория свыше 61 килограмма) первой стала Мария Алексеева.

Люди в материале: Мария Фурсова, Дмитрий Буринский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 23 февраля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки» прошел чемпионат Беларуси, который собрал каратистов со всех регионов страны, суммарно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Без снега и кросс вместо лыж. Как прошёл гомельский этап «Снежного снайпера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика