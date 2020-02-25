ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ СМОЛЕВИЧСКОЙ

Ежегодное торжественное собрание актива и передовиков производства состоялось на минувшей неделе в городском Доме культуры. В уютном зале собрались лучшие представители трудовых коллективов предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства, сферы обслуживания и социальной сферы района, чтобы подвести итоги работы за 2019 год. Слова благодарности и признательности за труд звучали со сцены в адрес тружеников Смолевиччины.





В этот день чествовали всех тех, кто своим трудом, знаниями, спортивными и творческими достижениями прославляет и приумножает величие нашего края, всех, кто по праву заслуживает достойных наград.

Приветственные телеграммы в адрес Смолевичского районного исполнительного комитета накануне слета передовиков направили администрации городов-побратимов и партнеров.

Радость трудовых побед прибыли разделить многочисленные гости и друзья. На празднике присутствовали олимпийская чемпионка, почетный гражданин города Смолевичи Антонина Владимировна Кошель, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Петр Андреевич Вабищевич и Валерий Иванович Стрельченок, помощник члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Владимирович Шичко, помощник генерального директора ПО «БелАЗ» – ОАО «БелАЗ» Владимир Михайлович Семашко и другие гости.





Открыл торжественное собрание исполняющий обязанности председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Николай Григорьевич Парамонов:

– Уважаемые участники торжественного собрания, уважаемые гости, от имени Смолевичского райисполкома я сердечно приветствую тех, кто своим честным отношением к порученному делу, добросовестным трудом служит примером, является гордостью не только для своего коллектива, но и для всего района. Это те, кто создают основу человеческого бытия – растят хлеб, строят дома, производят востребованную продукцию, учат и воспитывают детей, обеспечивают необходимыми услугами население, заботятся о нашем здоровье, безопасности. Во все времена честные и добросовестные труженики пользовались почетом и уважением людей, и нынешний праздник – наша дань уважения и благодарность им за весомый вклад в социально-экономическое развитие района. 2019 год прошел под знаком 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, события, символизирующего жизнь и свободу нашего народа. Мы еще находимся под впечатлениями от ярких спортивных побед II Европейских игр, недавно проведенные Парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны.





Ведущая роль в экономике региона по праву принадлежит сельскохозяйственной отрасли. Выражаю самую глубокую признательность всем тем, кто сеет, растит, убирает и сберегает урожай. Всем тем, кто не покладая рук трудится в животноводстве. Трудовые коллективы промышленности, торговых предприятий активно работали над увеличением производства и качества выпускаемой продукции, и сегодня с этой сцены слова благодарности хочется сказать в адрес тружеников Смолевичского завода ЖБИ, ОАО «ТБЗ Усяж», паркетного завода, ОАО «Зеленоборское» и другим коллективам, которые внесли весомый вклад в развитие региона, отметил Николай Парамонов.





Основным направлением строительной отрасли, как и прежде, является возведение жилья, обеспечение комфортных условий проживания, благоустройство города и сельских населенных пунктов. Район и далее продолжает строить жилье и социально значимые объекты. В 2019 году начато строительство школы, детского сада, развивается и улучшается структура регионального дорожного строительства.





Существенный вклад в развитие региона вносят и работники социальной сферы. Заслуживают уважения педагоги, врачи, работники культуры и социальной службы. Ведь труд этих людей всегда востребован. Системно осуществляется преобразование в школах района, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы. В районе накоплен определенный опыт физкультурно-оздоровительной работы. Созданы хорошие условия для занятия спортом и оздоровления как детского, так и взрослого населения. Ежегодно воспитанники СДЮШОР входят в состав национальных команд по различным видам спорта.

В районе делается все необходимое, чтобы наши жители могли получить более качественную и своевременную медицинскую помощь. В 2019 году была укреплена материально-техническая база Смолевичской больницы.





Для улучшения кадровой ситуации в районе проведена активная профориентационная работа. В 2019 году прибыло в район 114 молодых специалистов.

Достойная уважения и работа учреждений культуры. Сфера культуры Смолевичского района богата национальными традициями, многочисленными творческими достижениями. Наши творческие коллективы ежегодно подтверждают свое мастерство на конкурсах различного уровня.

Труд социальных работников заслуживает особой благодарности. В сфере социальной защиты района работают неравнодушные люди, которые воспринимают свою деятельность как призвание всей своей жизни. Благодаря вашим усилиям, преданности своему делу решается множество проблем жизнеобеспечения жителей нашего района.

— Сегодня выражаю благодарность банковским работникам, госслужащим, коллективам РОВД, РОЧС, налоговой инспекции, статистики, Белгосстраха и всем другим организациям, которые с чувством высокой ответственности и старания выполняют свои обязанности. Выражаю искреннюю надежду на то, что всем трудовым коллективам района удастся сохранить свои лучшие традиции, усовершенствоваться и приумножить опыт для дальнейшего развития нашего района.





Дорогие друзья, от имени райисполкома позвольте выразить благодарность за ваш нелегкий труд, стремление сделать нашу жизнь лучше, пожелать доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям, сказал Николай Григорьевич в заключение.

И наступил долгожданный момент – на сцену пригласили победителей районного соревнования.

По итогам работы за 2019 год переходящее Знамя было вручено директору ОАО «Смолевичский завод железобетонных изделий» Сергею Владимировичу Калтовичу, директору ОАО «Озерицкий-Агро» Нине Викентьевне Железновой, главному врачу УЗ «Смолевичская центральная районная больница» Ольге Вячеславовне Уваровой и директору ОАО «Передвижная механизированная колонна – 72» Виктору Владимировичу Капитанову.

Со словами приветствия и поздравлений к собравшимся обратилась директор ОАО «Озерицкий-Агро» Нина Викентьевна Железнова. Также она вручила ароматный каравай Николаю Парамонову.

Предприятия Смолевичского района достигли высоких прогнозных показателей в 2019 году. Значительных успехов добились трудовые коллективы промышленных, сельскохозяйственных, строительных и дорожно-строительных предприятий, экономики, организаций социальной сферы.

Переходящие Вымпелы и дипломы Смолевичского районного исполнительного комитета по итогам работы за 2019 год были вручены председателю Заболотского сельского исполнительного комитета Татьяне Григорьевне Карнеенко, директору ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Андрею Леонидовичу Пышному, директору ГУО «Средняя школа № 2 г.Смолевичи» Ольге Александровне Каргиной, заведующему хирургическим отделением УЗ «Смолевичская ЦРБ» Иосифу Иосифовичу Суднику, директору УО «Смолевичская детская школа искусств» Юрию Александровичу Новинскому, директору ООО «СМИавтотранс» Андрею Борисовичу Жигуну, начальнику отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома Виктории Владимировне Борисовец, начальнику ПАСП № 15 поселка Зеленый Бор Смолевичского РОЧС Александру Ильичу Коршуну, начальнику участка «Саночистка» районного коммунального унитарного предприятия «Смолевичское ЖКХ» Андрею Константиновичу Филипповичу, генеральному директору ООО «Дорэлектромаш» Юрию Сильвестровичу Тумаха, директору ЗАО «ПМК № 228» Виктору Александровичу Федотову.





Не смолкали овации в зале, когда награждали тех, чьи имена будут занесены на районную Доску почета, тех, кому вручали Дипломы от Минского областного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, Почетные грамоты и дипломы от Смолевичского райисполкома в различных отраслях, грамоты профсоюза агропромышленного комплекса.

Яркие эмоции и хорошее настроение на протяжении всего мероприятия дарили творческие коллективы города и района, а также артистка белорусской эстрады Жанет, народный ансамбль песни «Плисса», студия бального и современного танца «Шарм», педагог ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района» Екатерина Капица, народный ансамбль песни «Ад шчырага сэрца» Смолевичской ДШИ, ансамбль «Смоляночка» Смолевичского ГДК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: моменты торжества.

Фото А. ВОЛОДЬКО.























