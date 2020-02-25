ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победа движения #MeToo. Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

25.02.2020 09:23 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Суд присяжных (семь мужчин и пять женщин) округа Нью-Йорк оправдал голливудского продюсера, «бывшего киномагната» Харви Вайнштейна по самым серьезным преступлениям сексуального насилия, но признал виновным в двух из пяти случаев домогательств, которые ему вменяли. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Присяжные решили, что Вайнштейн виновен в сексуальном нападении первой степени (принуждение к оральному сексу), что основывалось на показаниях потерпевшей – ассистента реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хэйли. Речь идет также об изнасиловании третьей степени когда-то начинающей актрисы Джессики Манн. Первый эпизод чреват 25 годами колонии, второй – тюремным сроком до четырех лет. А вот в хищническом сексуальном насилии суд присяжных счел вину Вайнштейна недоказанной. По такому обвинению ему грозило бы пожизненное. Конкретные сроки судья назовет 11 марта. 

Приговор Харви Вайнштейну объявили после того, как присяжные пять дней подряд размышляли о судьбе подсудимого. Сразу после оглашения продюсера арестовали, несмотря на протесты его адвокатов, которые ссылались на неважное здоровье своего клиента. Сейчас он содержится под стражей в тюремном отделении одной из больниц Манхэттена. Со слов очевидцев, которые пришли на суд, «Вайнштейн был пепельного цвета».

Несколько позже судебного заседания адвокат Харви Вайнштейна Артур Айдала заявил журналистам, что его подзащитный был «шокирован, но в то же время стоичен», заслушивая приговор. «Все, что он делал, – повторял снова и снова: «Я невиновен. Я невиновен. Как это могло произойти в Америке? Я невиновен. Я невиновен», уточняет The Hollywood Reporter.

Напомним, один из самых громких скандалов Голливуда вокруг Харви Вайнштейна разгорелся осенью 2017 года. С тех пор уже более 80 женщин (актрисы и модели) рассказали о приставаниях и даже насилии его стороны. Часть обвинений с продюсера сняли в октябре 2018 года, поэтому официально считается, что от его действий могли пострадать более 30 жертв. В прошлом декабре Вайнштейну удалось достигнуть предварительного соглашения на 25 миллионов долларов с большинством этих женщин.

Читайте по теме: «Отчим проиграл меня в карты». Как выжить после изнасилования и наказать преступника

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд присяжных (семь мужчин и пять женщин) округа Нью-Йорк оправдал голливудского продюсера, «бывшего киномагната» Харви Вайнштейна по самым серьезным...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ СМОЛЕВИЧСКОЙ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика