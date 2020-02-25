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Умер один из ГКЧПистов, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

25.02.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ему было 95 лет


ТАСС

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о смерти последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.


"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
 
 
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