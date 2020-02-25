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Умер один из ГКЧПистов, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Источник материала: Партизан
Ему было 95 лет
ТАСС
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о смерти последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.
"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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