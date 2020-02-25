ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги ЧМ по биатлону: Воробей и Смольский о старте сезона

25.02.2020 09:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В итальянском Антхольце завершился главный биатлонный старт сезона. МЛЫН.BY попросил наших биатлонистов — Антона Смольского из Копыля и Максима Воробья из Борисова — рассказать о прошедшем турнире и поделиться планами на домашний чемпионат Европы.

Итоги ЧМ по биатлону: Воробей и Смольский о старте сезона

Антон Смольский: появилось большое желание показывать высокие результаты

— Для меня этот чемпионат стал одним из самых успешных. Он показал, что все возможно. Появилось еще большее желание бороться и показывать высокие результаты. И пятнадцатое место в спринте — не предел. Сделал для себя определенные выводы в плане стрельбы и лыжного хода. Пока эмоций мало, так как было много сил потрачено. Вечером 24 февраля будем с командой в «Раубичах». Настроение хорошее, ведь едем домой. Надеюсь, погода позволит на достойном организационном уровне провести чемпионат.

— На медаль домашнего чемпионата Европы настраиваешься?

— А как же!

Максим Воробей: ощутил большой провал на лыжне



— Откровенно говоря, я не прочувствовал чемпионата мира в полной мере. Пробежал одну лишь гонку (индивидуальную, 79-е место. — Авт.). Сейчас нет той формы, которая была до Нового года. Я просидел почти два месяца и вышел на трассу только три раза, когда многие в нашей команде по 7-8 гонок пробежали. «Индивидуалка» на ЧМ далась очень тяжело. Колоссальный провал был ощутим на лыжне. С непривычки ужасно болели ноги, да и лыжи скользили плохо.

— С каким настроением едете в «Раубичи»?

— Приятно, что чемпионат пройдет дома. Четыре месяца не был в Беларуси, соскучился по родным. Родные стены должны помочь, а болельщики добавят сил и уверенности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итальянском Антхольце завершился главный биатлонный старт сезона. МЛЫН.BY попросил наших биатлонистов — Антона Смольского из Копыля и Максима Воробья из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Победа движения #MeToo. Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика