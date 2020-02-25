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Павлины, говоришь... Что подарил Путин Трампу в 2018 году

25.02.2020 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.


Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Global Look Press)

Об этом говорится в документе, опубликованном Федеральным реестре США 24 февраля.

Подарок был вручен 19 августа 2018 года. Он представляет собой коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, выпущенными к Чемпионату Мира по футболу в России. 

Как говорится в документе реестра, стоимость набора составляет $1,5 тыс. Он был передан на хранение в национальный архив США. Список всех подарков, полученных американскими чиновниками от представителей других стран в 2018 году занимает более 100 страниц. 

Помимо Путина, подарок Дональду Трампу передали и другие главы государств. Так, президент Франции Эммануэль Макрон подарил американскому президенту сумку для гольфа Louis Vuitton стоимостью $8,2 тыс. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо передал статуэтку из белого мрамора в виде белухи стоимостью $470.


Немало подарков были переданы для первой леди США Меланьи Трамп. Самый дорогой подарок для нее — набор из шести тарелок нимфенбургского фарфора (Германия) стоимостью $23,5 тыс., который она получила от эмира Катара Тамима бен Хамада Али Таниу. Первая Леди Франции Бриджит Макрон презентовала супруге американского президента клатч Givenchy за $850. Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси подарил кресло дизайнерского дома Shosha Kamal стоимостью $10 тыс., а посол Ливана в США Габриэль Исса — тунику за $450.

В июле 2018 года в ходе переговоров в Хельсинки Дональд Трамп подарил Владимиру Путину майку хоккеиста американского клуба Washington Capitals Александра Овечкина. В свою очередь, Путин подарил Трампу мяч Чемпионата Мира по футболу 2018 года.
 
 
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В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
 
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