БезОпасность в интернете. Осиповичский РОВД информирует

Источник материала: Асiповiцкi край

Друг? Враг? Мошенник?

Социальные сети, мессенджеры, электронные почтовые ящики и т.п. — с их помощью мы общаемся всё больше. Не видя собеседника, уверены: переписываемся с другом, родственником, коллегой. Но ведь на самом деле перед нами лишь аватарка, за которой может оказаться как истинный друг, так и враг, преступник…

Основной способ совершения преступлений в интернете — взлом страниц пользователей в социальной сети: злоумышленник от имени владельца страницы рассылает сообщения его знакомым. Так, при взломе учетной записи гражданина П. в соцсети «ВКонтакте» неизвестный попросил перевести денежные средства на указанную банковскую платежную карту; друзья П., предполагая, что оказывают помощь последнему, просьбу выполнили. В данном случае произошло совершение сразу нескольких преступлений: по ч. 2 ст. 349 УК страны (по отношению к П. — несанкционированный доступ к компьютерной информации, т.е. взлом страницы) и по ст. 209 УК (мошенничество по отношению к лицам, перечислившим денежные средства).

Другое неизвестное лицо взломало страницу гражданина В. в той же соцсети и от имени хозяина отправило сообщения его знакомым с просьбой прислать реквизиты их банковских карт. При этом злоумышленник использовал данные, хранящиеся на странице: способ переписки, словесные обороты, события, отраженные в предыдущих сообщениях. Здесь также совершено несколько преступлений: предусмотренное ч. 2 ст. 349 УК по отношению к гражданину В. и ч. 2 ст. 212 УК — хищение путем использования компьютерной техники по отношению к тем лицам, с карт-счетов которых были похищены денежные средства.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, создавайте длинные пароли с чередованием строчных и прописных букв, цифр; не рекомендуется использовать пароль, который является чем-либо очевидным: адресом, псевдонимом, именем родственника, телефонным номером и т.п.; пароль не должен отображаться на экране компьютера, присутствовать в распечатках; никому не передавайте информацию о пароле или банковской карточке, в том числе лицам, представившимся сотрудниками банка; при необходимости сообщить реквизиты делайте это только при личной встрече или посредством телефонного разговора; не забывайте: отправленная через интернет фотография реквизитов банковской карты сохраняется в Сети даже после того, как вы ее удалили, и может быть использована для хищения денег с вашего счета.

Виктор Архипенко,

начальник РОВД.