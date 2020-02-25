В Могилеве BMW влетел в столб: водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в столб в Могилеве, пострадал водитель. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Вечером 24 февраля 29-летний водитель BMW двигался по улице Гришина. В районе дома № 80 он не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.





В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.