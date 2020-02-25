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В Могилеве BMW влетел в столб: водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в столб в Могилеве, пострадал водитель. Об этом
Вечером 24 февраля 29-летний водитель BMW двигался по улице Гришина. В районе дома № 80 он не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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Авария произошла вечером 24 февраля на улице Гришина.
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