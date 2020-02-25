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В Могилеве BMW влетел в столб: водитель в больнице

25.02.2020 10:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в столб в Могилеве, пострадал водитель. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Вечером 24 февраля 29-летний водитель BMW двигался по улице Гришина. В районе дома № 80 он не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.


В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Могилев
 
 
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Авария произошла вечером 24 февраля на улице Гришина.
 
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