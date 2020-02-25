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Италия гораздо ближе Китая: Минздрав просит белорусов не посещать районы карантина

25.02.2020 11:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения рекомендует белорусам воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин, сообщает пресс-служба ведомства.

С 24 февраля в Беларуси вводится усиленный санитарно-карантинный контроль за приезжающими из Италии гражданами. Также предусмотрено медицинское наблюдение за ними в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

На данный момент случаев COVID-19 в Беларуси не зарегистрировано. В стране выявлено 82 человека с симптомами острой респираторной инфекции, которые находились ранее в КНР. 

В 6 случаях были идентифицированы вирусы гриппа, в одном – другие респираторные вирусы, в 6-ти – микоплазма и еще в одном случае – микст-инфекция. В 68 случаях – результаты исследований были отрицательными.

Под наблюдением специалистов находятся 542 человека. Еще 712 человек отпустили домой. Они абсолютно здоровы.


Что касается людей, находящихся на территории карантина, то всего в Беларусь прибыли 325 студентов из Китая. 

Из них — 141 человек находится под медицинским наблюдением в СОК «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье». Оставшихся 184 студентов отпустили. Они также прошли все необходимые проверки, которые показали, что они полностью здоровы.
 
 
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Министерство здравоохранения рекомендует белорусам воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин, сообщает пресс-служба...
 
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