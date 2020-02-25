Италия гораздо ближе Китая: Минздрав просит белорусов не посещать районы карантина

С 24 февраля в Беларуси вводится усиленный санитарно-карантинный контроль за приезжающими из Италии гражданами. Также предусмотрено медицинское наблюдение за ними в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.





На данный момент случаев COVID-19 в Беларуси не зарегистрировано. В стране выявлено 82 человека с симптомами острой респираторной инфекции, которые находились ранее в КНР.





В 6 случаях были идентифицированы вирусы гриппа, в одном – другие респираторные вирусы, в 6-ти – микоплазма и еще в одном случае – микст-инфекция. В 68 случаях – результаты исследований были отрицательными.





Под наблюдением специалистов находятся 542 человека. Еще 712 человек отпустили домой. Они абсолютно здоровы.









Что касается людей, находящихся на территории карантина, то всего в Беларусь прибыли 325 студентов из Китая.





Из них — 141 человек находится под медицинским наблюдением в СОК «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье». Оставшихся 184 студентов отпустили. Они также прошли все необходимые проверки, которые показали, что они полностью здоровы.