Тенор, изменивший мир. Истории из жизни легендарного Энрико Карузо

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25 февраля 1873 года в Неаполе родился итальянский оперный певец, тенор Энрико Карузо.

Энрико Карузо — не только величайший талант, но и человек с уникальным характером, о гранях которого можно судить по интересным случаям, которые происходили с артистом.

Шутник и любитель розыгрышей

Потрясающий голос, легендарная личность — Энрико Карузо знаком общественности как непревзойденный гений, однако современники певца знали его и как человека с отличным чувством юмора. Причем проявлял он его иногда прямо на сцене. До сих пор вспоминают случай: одна из певиц случайно потеряла во время исполнения партии кружевные панталоны. Но никто этого не заметил, потому как девушка успела пихнуть их ногой под стол. Никто, кроме Карузо. Он медленно подошел к столу, поднял панталоны и с важным видом поднес их певице.

Известно и его пренебрежительное отношение к политикам. Так, на встрече с испанским королем в его резиденцию Карузо явился со своими макаронами, уверяя, что они вкуснее королевских. До сих пор цитируют и его знаменитое обращение к американскому президенту — «Господин Президент, вы почти так же знамениты, как я».

Тенор-катастрофа

Энрико Карузо несколько раз становился свидетелем и иногда участником катастроф. Однажды в Сан-Франциско, где гастролировал Карузо, прошло землетрясение. Пострадала и гостиница, в которой проживал певец. Но тогда Карузо отделался лишь испугом и снова нашел место для юмора. Когда друзья тенора встретили его в полуразрушенной гостинице с мокрым полотенцем на плече, он пожал плечами и сказал: «Я же говорил, что случится непоправимое, если я возьму верхнюю ноту». Еще несколько раз жизни певца угрожала опасность: однажды прямо во время спектакля произошел взрыв в театре, после этого в особняк Карузо проникли грабители, а еще певца шантажировали мошенники, вымогая крупную сумму денег.





Энрико Карузо. Фото: www.globallookpress.com

Избирательный профессионал

Карузо одним из первых оперных певцов начал записываться на граммофонных пластинках, и делал это в крупных масштабах. Так, певец записал около 500 альбомов, каждый из которых расходился огромным числом копий. Самыми продаваемыми стали «Смейся, паяц!» и «Паяц». Известно также, что Карузо чрезвычайно трепетно относился к композициям и предпочитал исполнять все партии на языке оригинала. Он считал, что никакой перевод не может донести до зрителей всех задумок композитора.

Плохой актер

Несмотря на безупречный голос, которым восхищался весь мир, Карузо частенько упрекали в отсутствии актерских навыков. Особенно старалась пресса и завистники. Но фраза, которую однажды произнес Федор Шаляпин заставила замолчать всех ненавистников: «За те ноты, ту кантилену, ту фразировку, которой обладает великий певец, вы обязаны простить ему все».

Верный профессии

Энрико Карузо знал не только все свои партии, но и партии всех своих партнеров по спектаклю: вживаясь в образ, он не выходил из него, пока не затихнут последние аплодисменты. «В театре я просто певец и актер, но для того, чтобы показать публике, что я не тот и не другой, а настоящий характер, задуманный композитором, мне приходится мыслить и чувствовать именно как человеку, которого имел в виду композитор», — говорил Карузо.

Последний свой спектакль, 607-й по счету, Карузо играл уже тяжело больным. Он вытерпел все мучительные 5 актов оперы, после чего окончательно слег. Зрители кричали «Бис», не зная, что слышали знаменитого тенора в последний раз.