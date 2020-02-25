Сердцем к сердцу

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках областной акции «29 добрых дел» контактный мини-зоопарк Эколого-биологического центра посетили обучающиеся Центра коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации Дзержинского района.

Ребята познакомились с обитателями мини-зоопарка. Подружились с кроликами, хомячками, черепахами. Эмоции переполняли их, увидев экзотических животных: паук-птицеед, Мадагаскарские тараканы, палочники, шиншилла, африканская улитка Ахатина и другие. Анималотерапия-лечение животными, одна из задач встречи этих детей в нашем центре.

Посетив контактный мини-зоопарк, ребята с особенностями получили заряд положительных эмоций и огромное количество хороших впечатлений.











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