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Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД

25.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Теребов, который до настоящего времени занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

Вместо него управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.

Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел — начальником криминальной милиции. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел, передает...
 
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