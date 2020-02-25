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Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД
25.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Теребов, который до настоящего времени занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.
Вместо него управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.
Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел — начальником криминальной милиции. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел, передает...
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