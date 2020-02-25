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Что приготовить на Масленицу кроме блинов
25.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ищем альтернативу блинам
Масленица продлится целую неделю. За это время традиционными блинами можно отвести душу на год вперед. И даже если вы большой любитель
Предлагаем вам подборку простых рецептов к Масленице. Встречайте весну вкусно!
Классические белорусские драники
1. Картофель необходимо в сыром виде очистить от кожуры, тщательно вымыть и натереть на мелкой терке. Для измельчения картофеля можно также воспользоваться блендером или перекрутить его через мясорубку. Аналогично нужно измельчить репчатый лук и добавить его к картофелю. В луково-картофельную смесь для связки добавляется сырое яйцо, а также специи по вкусу (в основном, черный молотый перец и соль) и мука. Тесто для драников тщательно замешивается до однородности.
2. Сковорода с раскаленным маслом уже ожидает драников, поэтому с этого момента начинается сам процесс жарки. Тесто для драников нужно аккуратно, при помощи столовой ложки, выкладывать на сковородку в виде блинчиков. Размер драников зависит от предпочтений хозяйки. Они могут быть большими, тогда их в дальнейшем можно будет скрутить с разнообразной начинкой, трансформируя обыкновенные драники в фаршированную вкуснотищу. Драники могут быть и совсем маленькими, тогда их будет удобно подавать на небольших тарелках, к тому же, они наверняка понравятся малышам.
3. Обжариваются драники на среднем огне с двух сторон до появления красивой румяной корочки, после чего сковородка накрывается крышкой, а блинчики прожариваются еще приблизительно три минуты на маленьком огне.
Открытый рыбный пирог с грибами
1. Сначала приготовим тесто. 300 г муки высыпать горкой на стол, равномерно посолить (чуть меньше чайной ложки). Положить в нее пачку сливочного масла (не слишком холодного) и порубить-перемешать с мукой ножом до состояния равномерной мелкой крошки.
2. Собрать горочкой, сделать в середине углубление и вбить 1 яйцо. Замесить тесто. Осторожнее, сырое яйцо может скатываться вниз вначале, поэтому не спешите).
3. Разделить тесто на две части, одна из которых будет равна 1/3 от общего количества, а вторая 2/3. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник.
4. Далее начинка. Чистим и мелко нарезаем 1 кг репчатого лука. Обжариваем на достаточно большом количестве растительного масла до очень румяного цвета.
5. Пока жарится лук, промоем и ставим отвариваться стакан риса. При варке рис нужно немного посолить. Варим до готовности. Когда рис готов, снимаем с огня, вливаем стакан холодной воды и даем постоять пару минут. Затем промываем, выкладываем в миску и пока убираем.
6. 2 банки рыбных консервов тщательно разминаем вилкой вместе с соком.
7. Шампиньоны нарезать и обжарить на растительном масле до полуготовности.
8. Достаем тесто из холодильника. 2/3 от большей части раскатываем тонким слоем в круг, чтобы его диаметр был чуть больше диаметра формы (форма должна быть разъемной!) Смазывать маслом ее не нужно, так как тесто само по себе жирное. Выкладываем наш «блинчик» на дно формы, хорошо прижимаем уголки. Из остатка теста раскатываем полоски и присоединяем из них бортики.
9. Выкладываем начинку слоями: сначала рис, затем лук (желательно отжать его от излишков масла, выложив, например, на минутку на бумажное полотенце), затем рыба, следом шампиньоны. Сверху равномерно смазать майонезом.
10. Из оставшейся второй части теста (той, которая была 1/3 от общего количества) делаем верхние украшения. Следует раскатать его на 8 одинаковых полосок по длине равных радиусу вашей формы. Каждую надсечь по обеим сторонам ножом и выложить симметрично на пироге. Еще несколькими полосками, надсеченными по одной стороне обрамить пирог по окружности. Слепить их краешки с бортиками. По середине можно сделать цветульку, а пробелы украсить тонкими ломтиками помидора. Но вариант украшения пирога может быть абсолютно любой, нет ограничений вашему творчеству и фантазии.
11. Ставим пирог на 10–12 минут в очень горячую духовку (около 250 градусов), затем убавляем до 170–180 градусов и готовим до румяности теста (30–40 минут). Начинка состоит в принципе из готовых продуктов, поэтому главное — чтобы тесто запеклось.
Вареники с ливером
1. Говяжью печень, сердце, легкое отвариваем по отдельности в соленой воде с лавровым листом до готовности и пропускаем через мясорубку.
2. Грибы замачиваем и слегка отвариваем в подсоленной воде. Сливаем воду, грибы мелко нарезаем.
3. Лук и чеснок мелко нарезаем и пассеруем на сливочном масле (масла не жалеем). Добавляем нарезанные грибы. Продолжаем обжаривать, пока жидкость не испарится.
4. Добавляем пропущенный через мясорубку ливер. Смешиваем, добавляем черный перец и для сочности немного бульона, в котором варились потроха.
5. Делаем тесто, смешивая муку, молоко, яйца и щепотку соли, тонко раскатываем, вырезаем круг 80 мм, кладем начинку (1 ст. л.) и заворачиваем полумесяцем.
6. Отвариваем в подсоленной воде. Горячие вареники хорошо подать со сметаной, а остывшие есть просто так, вприкуску с зеленым луком.
Королевская ватрушка
1. Муку и маргарин растереть в крошку.
2. Сахар (100 грамм), соду (гашеную) и 0,5 яйца смешать и добавить к муке. Тесто должно получиться в виде крошки.
3. Для начинки: творог, сахар 50 грамм и 0,5 яйца смешать.
4. Часть теста разложить на противне, сверху уложить творожную начинку, сверху — оставшееся тесто.
5. Поверхность выровнять и выпекать около 20 минут при температуре 220 градусов.
Пирожки с капустой и морковью
1. Тесто. Предварительно просеиваем муку, добавляем соль, соду и смешиваем ингредиенты. Делаем небольшую лунку в смеси муки, соли и соды, и добавляем 1 яйцо и кефир. Замешиваем тесто и оставляем его на некоторое время.
2. Начинка. Нарезаем морковь соломкой и обжариваем на небольшом огне. К моркови добавляем мелко нарезанный лук и капусту (соль, перец по вкусу) и обжариваем на небольшом огне 10 минут. Затем накрываем крышкой и тушим еще 10 минут.
3. Пирожки. Берем небольшой шарик теста (если тесто прилипает к рукам, то руки можно смазать небольшим количеством растительного масла), разминаем в лепешку, кладем на середину лепешки начинку (количество начинки на ваше усмотрение) и склеиваем концы.
4. Разбиваем яйцо, смешиваем белок с желтком, добавляем 3 столовые ложки воды и смешиваем ингредиенты. Смазываем пирожки.
5. Выпечка. Лист смазываем небольшим количеством масла. Духовку предварительно нагреваем примерно 30– 40 минут. Ставим лист в духовку на 30 минут и выпекаем пирожки при температуре 200 градусов.
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Ищем альтернативу блинам Масленица продлится целую неделю. За это время традиционными блинами можно отвести душу на год вперед. И даже если вы большой...
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