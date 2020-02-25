Что приготовить на Масленицу кроме блинов

1. Сначала приготовим тесто. 300 г муки высыпать горкой на стол, равномерно посолить (чуть меньше чайной ложки). Положить в нее пачку сливочного масла (не слишком холодного) и порубить-перемешать с мукой ножом до состояния равномерной мелкой крошки.

2. Собрать горочкой, сделать в середине углубление и вбить 1 яйцо. Замесить тесто. Осторожнее, сырое яйцо может скатываться вниз вначале, поэтому не спешите).

3. Разделить тесто на две части, одна из которых будет равна 1/3 от общего количества, а вторая 2/3. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник.

4. Далее начинка. Чистим и мелко нарезаем 1 кг репчатого лука. Обжариваем на достаточно большом количестве растительного масла до очень румяного цвета.

5. Пока жарится лук, промоем и ставим отвариваться стакан риса. При варке рис нужно немного посолить. Варим до готовности. Когда рис готов, снимаем с огня, вливаем стакан холодной воды и даем постоять пару минут. Затем промываем, выкладываем в миску и пока убираем.

6. 2 банки рыбных консервов тщательно разминаем вилкой вместе с соком.

7. Шампиньоны нарезать и обжарить на растительном масле до полуготовности.

8. Достаем тесто из холодильника. 2/3 от большей части раскатываем тонким слоем в круг, чтобы его диаметр был чуть больше диаметра формы (форма должна быть разъемной!) Смазывать маслом ее не нужно, так как тесто само по себе жирное. Выкладываем наш «блинчик» на дно формы, хорошо прижимаем уголки. Из остатка теста раскатываем полоски и присоединяем из них бортики.

9. Выкладываем начинку слоями: сначала рис, затем лук (желательно отжать его от излишков масла, выложив, например, на минутку на бумажное полотенце), затем рыба, следом шампиньоны. Сверху равномерно смазать майонезом.

10. Из оставшейся второй части теста (той, которая была 1/3 от общего количества) делаем верхние украшения. Следует раскатать его на 8 одинаковых полосок по длине равных радиусу вашей формы. Каждую надсечь по обеим сторонам ножом и выложить симметрично на пироге. Еще несколькими полосками, надсеченными по одной стороне обрамить пирог по окружности. Слепить их краешки с бортиками. По середине можно сделать цветульку, а пробелы украсить тонкими ломтиками помидора. Но вариант украшения пирога может быть абсолютно любой, нет ограничений вашему творчеству и фантазии.

11. Ставим пирог на 10–12 минут в очень горячую духовку (около 250 градусов), затем убавляем до 170–180 градусов и готовим до румяности теста (30–40 минут). Начинка состоит в принципе из готовых продуктов, поэтому главное — чтобы тесто запеклось.

Вареники с ливером



