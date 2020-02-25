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Кому снова отключат свет. Планово
25.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение.
28 февраля 2020 года с 08-30 до 13-00 у потребителей по адресу:
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетей приносим извинения за причиненные неудобства.
Слуцкий ГРЭС
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В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение в некоторых домах по двум улицам Слуцка.
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