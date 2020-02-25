Выступления в трудовых коллективах

Источник материала: Клiч Радзiмы

Руководство Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают выступать в трудовых коллективах сельскохозяйственных организаций.

Выступая перед работниками, Романов Алексей Викторович довёл оперативную информацию по произошедшим чрезвычайным ситуациям на территории Республики Беларусь и в частности по Шарковщинскому району, а так же привёл примеры произошедших пожаров.

Алексей Викторович напоминал о правилах безопасного поведения в быту, посоветовал жителям сельской местности обратить внимание на состояние электрической проводки и печного отопления. Напомнил также о предупреждении детской шалости с огнем, профилактике пожаров по причине курения в постели в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель МЧС порекомендовал установить на телефон мобильное приложение «МЧС Беларуси: «Помощь рядом». Рассказал об автономном пожарном извещателе, его устройстве и принципе работы. Присутствующим напоминал телефоны службы спасения «101» и «112» и как действовать при возникновении любой чрезвычайной ситуации.

Д. КОТОВИЧ,

инспектор ИНиП.