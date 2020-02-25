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В столице решили провести первый онлайн-фестиваль еды. И вот какие сеты предложат на доставке

25.02.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Минске стартовал новый фестиваль еды, посвященный кухням разных стран мира. Шесть заведений подготовили сеты для двоих, стоимость у всех единая — 30 рублей. Интересно, что забронировать столик в заведении не получится: заказы принимаются только онлайн через сервис delivio. Фестиваль начался 24 февраля и продлится до 15 марта. Отдельно за доставку с вас денег не возьмут, если использовать промокод, например — afishatutby.

Cimes

Израильский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)


Что входит в сет

  • жареная цветная капуста
  • салат «Табуле» (с овощами, мятой и булгуром)
  • израильский овощной мелко рубленный салат с луком
  • фалафель
  • хумус с бататом и сыром «Лабане»
  • микс из маринованных овощей (баклажан, болгарский перец, артишоки, морковь)
  • тхина (соус из кунжута), хумус, манго и пита

Mai Thai

Тайский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)


Что входит в сет

  • спринг-роллы с овощами и ананасовым соусом
  • рисовая лапша с соусом «Хойсин» и цыпленком
  • пряный рис с курицей
  • две баночки лимонада

Мята Lounge

Китайский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)


Что входит в сет

  • две булочки бао с говядиной
  • две булочки бао семгой
  • две булочки бао с уткой

Китайский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)


Что входит в сет

  • две булочки бао со свининой
  • две булочки бао с уткой
  • две булочки бао с креветкой

Sushi House

Японский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)


Что входит в сет

  • Микс филадельфия маки (три вида рыбы: лосось, тунец и морской окунь)
  • Бали маки (копченый лосось с манго)
  • Кьюри маки (лосось и огурец)
  • Токио маки (копченый лосось)
  • Текка Маки (с тунцом)

Gruzin.by

Грузинский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)


Что входит в сет

  • салат «Цезаридзе» с курицей
  • салат «Гринули»
  • крем-суп из зеленого горошка с гренками
  • две баночки минеральной воды (330 мл каждая)

Грузинский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)


Что входит в сет

  • мегрельский хачапури
  • антишаурма
  • сациви с курицей
  • картошка
  • десерт «Ушба»
  • две баночки минеральной воды (330 мл каждая)

Carl’s Jr

Американский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)


Что входит в сет

  • мини-бургер Western
  • мини-бургер Classic
  • хрустящие чикен тендерсы
  • куриные полоски с сыром «Чеддер»
  • луковые кольца
  • крис кат фри
  • сырные палочки
  • соусы: барбекю и ранч

Американский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)


Что входит в сет

  • бургер начос
  • сэндвич начос
  • хрустящие чикен тендерсы
  • шампиньоны в панировке
  • картофель фри
  • чипсы начос
  • соусы: барбекю, ранч и сальса

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Теги: Минск
 
 
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На этой неделе в Минске стартует новый фестиваль еды, посвященный кухням разных стран мира. Шесть заведений подготовили сеты для двоих, стоимость у всех единая - 30...
 
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