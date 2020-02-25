В столице решили провести первый онлайн-фестиваль еды. И вот какие сеты предложат на доставке

На этой неделе в Минске стартовал новый фестиваль еды, посвященный кухням разных стран мира. Шесть заведений подготовили сеты для двоих, стоимость у всех единая — 30 рублей. Интересно, что забронировать столик в заведении не получится: заказы принимаются только онлайн через сервис delivio. Фестиваль начался 24 февраля и продлится до 15 марта. Отдельно за доставку с вас денег не возьмут, если использовать промокод, например — afishatutby.
Cimes
Израильский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)
Что входит в сет
жареная цветная капуста
салат «Табуле» (с овощами, мятой и булгуром)
израильский овощной мелко рубленный салат с луком
фалафель
хумус с бататом и сыром «Лабане»
микс из маринованных овощей (баклажан, болгарский перец, артишоки, морковь)
тхина (соус из кунжута), хумус, манго и пита
Mai Thai
Тайский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)
Что входит в сет
спринг-роллы с овощами и ананасовым соусом
рисовая лапша с соусом «Хойсин» и цыпленком
пряный рис с курицей
две баночки лимонада
Мята Lounge
Китайский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)
Что входит в сет
две булочки бао с говядиной
две булочки бао семгой
две булочки бао с уткой
Китайский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)
Что входит в сет
две булочки бао со свининой
две булочки бао с уткой
две булочки бао с креветкой
Sushi House
Японский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)
Что входит в сет
Микс филадельфия маки (три вида рыбы: лосось, тунец и морской окунь)
Бали маки (копченый лосось с манго)
Кьюри маки (лосось и огурец)
Токио маки (копченый лосось)
Текка Маки (с тунцом)
Gruzin.by
Грузинский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)
Что входит в сет
салат «Цезаридзе» с курицей
салат «Гринули»
крем-суп из зеленого горошка с гренками
две баночки минеральной воды (330 мл каждая)
Грузинский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)
Что входит в сет
мегрельский хачапури
антишаурма
сациви с курицей
картошка
десерт «Ушба»
две баночки минеральной воды (330 мл каждая)
Carl’s Jr
Американский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)
Что входит в сет
мини-бургер Western
мини-бургер Classic
хрустящие чикен тендерсы
куриные полоски с сыром «Чеддер»
луковые кольца
крис кат фри
сырные палочки
соусы: барбекю и ранч
Американский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)
Что входит в сет
бургер начос
сэндвич начос
хрустящие чикен тендерсы
шампиньоны в панировке
картофель фри
чипсы начос
соусы: барбекю, ранч и сальса
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