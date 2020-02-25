В столице решили провести первый онлайн-фестиваль еды. И вот какие сеты предложат на доставке

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Минске стартовал новый фестиваль еды, посвященный кухням разных стран мира . Шесть заведений подготовили сеты для двоих, стоимость у всех единая — 30 рублей. Интересно, что забронировать столик в заведении не получится: заказы принимаются только онлайн через сервис delivio . Фестиваль начался 24 февраля и продлится до 15 марта. Отдельно за доставку с вас денег не возьмут, если использовать промокод, например — afishatutby.

Cimes

Израильский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)





Что входит в сет

жареная цветная капуста

салат «Табуле» (с овощами, мятой и булгуром)

израильский овощной мелко рубленный салат с луком

фалафель

хумус с бататом и сыром «Лабане»

микс из маринованных овощей (баклажан, болгарский перец, артишоки, морковь)

тхина (соус из кунжута), хумус, манго и пита

Mai Thai

Тайский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)





Что входит в сет

спринг-роллы с овощами и ананасовым соусом

рисовая лапша с соусом «Хойсин» и цыпленком

пряный рис с курицей

две баночки лимонада

Мята Lounge

Китайский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)





Что входит в сет

две булочки бао с говядиной

две булочки бао семгой

две булочки бао с уткой

Китайский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)





Что входит в сет

две булочки бао со свининой

две булочки бао с уткой

две булочки бао с креветкой

Sushi House

Японский сет (доступен для заказа с 24 февраля по 15 марта)





Что входит в сет

Микс филадельфия маки (три вида рыбы: лосось, тунец и морской окунь)

Бали маки (копченый лосось с манго)

Кьюри маки (лосось и огурец)

Токио маки (копченый лосось)

Текка Маки (с тунцом)

Gruzin.by

Грузинский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)





Что входит в сет

салат «Цезаридзе» с курицей

салат «Гринули»

крем-суп из зеленого горошка с гренками

две баночки минеральной воды (330 мл каждая)

Грузинский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)





Что входит в сет

мегрельский хачапури

антишаурма

сациви с курицей

картошка

десерт «Ушба»

две баночки минеральной воды (330 мл каждая)

Carl’s Jr

Американский сет № 1 (доступен для заказа с 24 февраля по 1 марта, с 9 по 15 марта)





Что входит в сет

мини-бургер Western

мини-бургер Classic

хрустящие чикен тендерсы

куриные полоски с сыром «Чеддер»

луковые кольца

крис кат фри

сырные палочки

соусы: барбекю и ранч

Американский сет № 2 (доступен для заказа с 2 по 15 марта)





Что входит в сет

бургер начос

сэндвич начос

хрустящие чикен тендерсы

шампиньоны в панировке

картофель фри

чипсы начос

соусы: барбекю, ранч и сальса

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