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«Не настолько плохо работает другой транспорт». Новых трамвайных трасс в Минске пока не будет

25.02.2020 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие годы в Минске новые трамвайные сообщения не появятся. Об этом на пресс-конференции «Организация дорожного движения в столице и оптимизация маршрутной сети общественного транспорта» сообщил представитель ГУ «Столичные транспорт и связь».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Трамвайные маршруты в Минске развивают по генплану еще с 90-х годов. Реализация этих проектов — дело дорогостоящее. Представитель ГУ «Столичные транспорт и связь» отметил, что сейчас нет острой необходимости прокладывать новые трамвайные маршруты.

— У нас не настолько плохо работают остальные виды транспорта, чтобы строить трамвай. Поэтому отложим это до лучших времен, — сказал Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок предприятия. Он отметил, что речь не идет о таких трамвайных путях, который уже есть сейчас. — Имеется в виду современная техника: низкопольные вагоны длиной 30 — 50 метров, бесшумный путь. В таком трамвае должна быть обеспечена безопасная езда, с приоритетом проезда перекрестков.

По словам Алексея Косинского, если строить такие маршруты, то капиталовложения будут очень большие. Хотя мэру Минска (в прошлом — министру транспорта и коммуникаций) Анатолию Сиваку эти проекты интересны: в прошлом году, вскоре после назначения на новую должность, он заявлял, что нужно развивать скоростной трамвай. Шел разговор о том, чтобы трассу, по которой пойдет скоростной трамвай, построили из Сухарево в район улицы Кальварийской.

— Предпроектную подготовку по этому объекту сделали. Просчитали, что для него нужно, план действий. Но она лежит, потому что все упирается в финансирование.

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Теги: Минск
 
 
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«У нас не настолько плохо работают остальные виды транспорта, чтобы строить трамвайные пути. Поэтому отложим это до лучших времен», - сказал Алексей Косинский.
 
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