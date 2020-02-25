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Несколько нефтяных компаний России подали заявки для поставки нефти в Беларусь

25.02.2020 13:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

В марте в Беларусь начнутся поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об их объеме и цене пока не сообщается. Как проинформировали в «Транснефти», которая является транспортным оператором трубопровода, заявки подали несколько компаний.

Как сообщил ТАСС представитель "Транснефти" Игорь Демин, компания приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ. «Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", - уточнил Демин.

Напомним, что после долгих безрезультатных переговоров в конце прошлого года Лукашенко и Путин на встрече в Сочи 7 февраля договорились, что Беларусь будет закупать нефть на договорных условиях, которые будет вырабатывать с конкретными нефтяными компаниями России. Российская сторона, в свою очередь, обязалась обеспечить доступ к «трубе» компаниям, которые смогут договориться с Беларусью о таких поставках. Главным предметом разногласий являлась премия к цене, которую Беларусь ранее выплачивала нефтяным компания РФ. Однако в связи с проводимым в России налоговым маневром цена нефти выросла и белорусская сторона сочла премию избыточной.

В январе-феврале Беларусь закупала нефть только у компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Также были закуплены три танкера нефти. 80 тыс. т было приобретено в Норвегии, 160 тыс. т российской нефти – у трейдеров с перевалкой в Клайпеде. Эти поставки не компенсировали потребности страны в нефти, в связи с чем НПЗ работали с минимальной нагрузкой.

Во время последнего телефонного разговора Лукашенко и Путина, по словам белорусского президента, была достигнута договоренность о компенсации Беларуси 300 млн долларов на 2020 год. В РФ уточнили, что компенсация будет производиться за счет уменьшения премии компаниям-поставщикм  на 2 доллара в год.

 
 
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В марте в Беларусь начнутся поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об их объеме и цене пока не сообщается. Как проинформировали в «Транснефти»,...
 
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