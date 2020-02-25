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Несколько нефтяных компаний России подали заявки для поставки нефти в Беларусь
25.02.2020 13:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
В марте в Беларусь начнутся поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об их объеме и цене пока не сообщается. Как проинформировали в «Транснефти», которая является транспортным оператором трубопровода, заявки подали несколько компаний.
Как сообщил
Напомним, что после долгих безрезультатных переговоров в конце прошлого года Лукашенко и Путин на встрече в Сочи 7 февраля договорились, что Беларусь будет закупать нефть на договорных условиях, которые будет вырабатывать с конкретными нефтяными компаниями России. Российская сторона, в свою очередь, обязалась обеспечить доступ к «трубе» компаниям, которые смогут договориться с Беларусью о таких поставках. Главным предметом разногласий являлась премия к цене, которую Беларусь ранее выплачивала нефтяным компания РФ. Однако в связи с проводимым в России налоговым маневром цена нефти выросла и белорусская сторона сочла премию избыточной.
В январе-феврале Беларусь закупала нефть только у компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Также были закуплены три танкера нефти. 80 тыс. т было приобретено в Норвегии, 160 тыс. т российской нефти – у трейдеров с перевалкой в Клайпеде. Эти поставки не компенсировали потребности страны в нефти, в связи с чем НПЗ работали с минимальной нагрузкой.
Во время последнего телефонного разговора Лукашенко и Путина,
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В марте в Беларусь начнутся поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об их объеме и цене пока не сообщается. Как проинформировали в «Транснефти»,...
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