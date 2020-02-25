Во всем виновата одна квартира? Продолжение истории с домом у метро, который покрылся трещинами

Источник материала: Tut.by

Недавно Realt.by описал историю об относительно свежей престижной многоэтажке по проспекту Независимости, 168/2, которая стоит прямо на выходе из станции метро Уручье. Дом покрылся трещинами, у жильцов испортились ремонты, а товарищество собственников в дефектах винит самих владельцев квартир. После публикации с порталом связалась житель третьего корпуса этого дома, у которой наблюдаются такие же проблемы. Только вот женщина не стала ждать каких-то действий со стороны товарищества и заказала независимую экспертизу самостоятельно.





Напомним, в относительно свежем «каркаснике», который возводил знаменитый государственный застройщик «Минскстрой», по всему дому пошли дефекты в виде трещин.

— Как раз, когда большинство жильцов закончили делать ремонты в своих квартирах. Вначале мы думали, что это «усадочные» трещины, но они все росли и росли. Сейчас, если честно, страшно ночевать здесь, — рассказывал нам житель второго корпуса Валентин.





В некоторых местах дефекты стали такими, что из них подул сквозняк. Спасаясь от сквозняков, владельцы квартир забивают в трещины вату и заклеивают скотчем. Однако это мало спасает, потому что ветер дует и из розеток, и из встроенных в стену светильников.

Дома (сам дом под номером 168, стоящий параллельно 168А, а соединяют их три корпуса — 168/1, 168/2 и 168/3) обслуживает товарищество собственников «Силач», однако владельцы квартир пока остались со своей проблемой один на один. В «Минскстрое» говорят, что гарантийный срок, который был всего лишь два года, уже истек, и жильцам нужно обращаться в товарищество. А в товариществе на вопросы людей отвечают, что трещины появились из-за неправильных ремонтов.

Во всем виновата дверь?

После публикации с нами связался владелец квартиры из третьего корпуса этого дома (Независимости, 168/3) Марина (имя изменено по просьбе героини). Она рассказала, что у них в доме наблюдается такая же картина с трещинами, хотя корпус дома был сдан на год позже второго. Владелец квартиры вела «бумажную войну» практически с первых дней заселения. Девушка писала обращения в «Минскстрой», Мингорисполком, администрацию Первомайского района столицы, в товарищество собственников и так далее… Однако, как и с героями прошлой статьи, все ответы были в стиле «дефекты пошли из-за вашего ремонта». Только если во втором корпусе винили в трещинах кондиционер, то в третьем виноватой стала входная дверь.





«Для выявления причин возникновения трещин в квартире жилого дома 168, корпус 3, по пр. Независимости в микрорайоне Уручье-3 было проведено комиссионное обследование. При этом установлено, что собственником выполнены работы по перепланировке квартиры, в том числе установка металлической двери.

Комиссия пришла к выводу, что основная причина образования трещины — работа по установке металлической двери, при выполнении которой были изменены проектные размеры проема. На основании вышеизложенного появление трещины произошло по вине владельца квартиры, и ГПО „Минскстрой“ не может нести ответственность за возникшие дефекты».









«В ходе обследования выявлено наличие трещин на стене коридора возле входной двери, на стене в кухне, стене в спальной комнате, на стене в детской комнате, на штукатурном слое в санузле.

Вместе с тем комиссией установлено, что в квартире выполнены отделочные работы всех комнат с установкой подвесного потолка различной конфигурации и декоративных элементов стен, установлены металлические входные двери, в сантехузле смонтирован бойлер подогрева воды с подводкой системы водоснабжения, что не предусмотрено проектом, установлена система кондиционирования, выполнена перепланировка подвода системы канализации и водоснабжения, установлены дополнительные розетки и перенесена электропроводка».









— Такие же трещины практически на всех стенах есть и у моей соседки, и в квартире напротив. Разговаривала с людьми выше и ниже этажом, и у них такая же проблема. И что, весь дом рушится из-за подвесного потолка или входной двери в моей квартире — что за бред? — задается вопросом Марина.





Причем комиссии из разных ведомств давали Марине всегда различные причины возникновения. К примеру, начальник отдела № 1 инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Дроздов П. Р. и начальник управления ГПО «Минскстрой» Леонович В. Н. пишут, что, скорее всего, трещины пошли из-за строительного мусора на площадках.









ОАО «Оргстрой» настаивает, что виной всему стал ремонт. Причем среди причин указывает все тот же кондиционер, который стал камнем раздора во втором корпусе, а также подвесные потолки.





После длительной «бумажной войны» инспекция Госстройнадзора по поручению Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь провела в квартире Марины дополнительный осмотр дефектов. В комиссию, которая провела обследование, вошли представители администрации Первомайского района, заказчика ГПО «Минскстрой», генподрядчика СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4», генпроектировщика ОАО «Оргстрой» и инспекции Госстройнадзора. Комиссия пришла к такому выводу:









«Одновременно было установлено, что в квартире Вами выполнены ремонтные строительные работы, в том числе: переоборудована электропроводка, устроен подвесной потолок из гипсокартона, установлены межкомнатные и входные двери, в гостевом санузле к перегородке закреплен водоподогреватель.

Учитывая вышеизложенное, комиссия приняла решение.

Трещины в лифтовом холле, общем коридоре, а также по деформационному шву на фасаде здания носят усадочный характер и подлежат устранению силами СУ-26 ОДО „Стройтрест № 4“.

По мнению проектной организации (письмо ОАО „Оргстрой“ от 12.03.2012 № 01−18/403 — прилагается), трещины в перегородках из газосиликатных блоков между прихожей и общим коридором, а также между прихожей и залом могли стать следствием неправильной установки дверных блоков.

Трещины между прихожей и гостевым санузлом являются следствием закрепления Вами на перегородку из кирпича (толщ. 12 см) волоподогревателя.

Визуальным осмотром установить причину появления трещин между кухней и детской комнатой, а также между спальней и смежной квартирой не представляется возможным.

По данному вопросу решено предложить Вам произвести пробное вскрытие места примыкания к плите перекрытия перегородки между кухней и детской комнатой со стороны кухни (где не выполнялся подвесной потолок). Вскрытие может быть проведено силами СУ-26 ОАО „Стройтрест № 4“ в Вашем присутствии при условии обеспечения доступа.

Вместе с тем сообщаем, что Вы одновременно вправе обратиться в независимую экспертизу для установления причин появления дефектов и предъявить требования по их устранению виновной стороне в судебном порядке».





Владелец квартиры не согласилась с такими выводами государственной экспертизы.

— Эти трещины были, когда я только получила ключи от квартиры. Но я не знала, как тогда действовать. Думала, что такие трещины в порядке вещей, ничего в них страшного нет, и их должен устранять собственник. Но когда наняла бригаду рабочих, которые выполняли ремонт в моей квартире, вот тогда они мне все и разъяснили, — делится Марина. — Я пошла к застройщику, но они мне сказали, что если я уже начала делать ремонт, то никаких претензий к ним быть не может. Мол, раньше надо было. Но это моя первая квартира, откуда мне знать было?

Причем еще в 2012-м Мингорисполком давал поручение товариществу собственников «Силач» провести обследование всего здания специализированной организацией, чтобы установить причины образования трещин. Как мы знаем из прошлой статьи, ТС «Силач» утверждает, что никакого обследования не проводилось.





Марина воспользовалась вариантом, который предложила государственная комиссия в своем отчете, и наняла независимую частную экспертизу. На то время это была совсем не дешевая процедура.

Мы не будем публиковать весь отчет экспертизы, а приведем ее выводы с фотографиями дефектов в 2012 году.





















«Причинами образования трещин являются:

— несоблюдение при строительстве зазора в зоне сопряжения верха перегородки с междуэтажным перекрытием (см. п. 2.15 результатов обследования), предусмотренных проектом для исключения давления на перегородку при нормативных прогибах перекрытия и деформаций здания;

— трещина в деформационном шве по оси 1 с дворового фасада, а также вертикальная трещина в перегородке в углу пересечения осей Е-6 образовались в процессе эксплуатации первых трех лет после строительства здания в результате осадочных и усадочных деформаций, характерных для зданий данной конструкции в первоначальный период эксплуатации».

После экспертизы Марина, как и советовали ранее в одном из ответов, составила претензию в «Минскстрой» с требованиями устранить дефекты и компенсировать стоимость экспертизы.









Однако с этими выводами не согласились в филиале «СУ-26» ОАО «Строительный трест № 4» и наняли РУП «Институт БелНИИС» для проведения очередной экспертизы. Вот ее результаты:





«Предложения частной экспертной организации УП „Паллантик“, проводившей обследование данной квартиры (не соблюден и не заполнен паклей зазор между плитой перекрытия и верхом перегородки из газосиликата), не подтвердились. Более того, мест вскрытия верха перегородок для проверки соблюдения зазора, вообще не обнаружено».

По результатам нового исследования виновником дефектов стал не бойлер и входная дверь, а дверной проем в зал. При этом Мингорисполком вновь напомнил, что ТС «Силач» вот-вот должен приступить к обследованию всего дома. Даже компанию для экспертизы выбрали.





«На основании поручения, данного администрацией Первомайского, района г. Минска 10.04.2012, и в целях установления причин образования трещин товариществом собственников „Силач“ в настоящее время оформляется техническое задание на выполнение обмерно-обследовательских работ для заключения договора с НИРУП „Институт „БелНИИС““ на проведение обследования. Предварительный — осмотр жилых домов специалистами НИРУП „Институт „БелНИИС““ произведен» .

Что в итоге?

В итоге девушке стоимость экспертизы никто не возместил. Строители заделали шов на доме с внешней стороны, а также все трещины в подъезде у Марины. Правда, спустя несколько лет трещины вновь появились и, по словам хозяйки, продолжили расти в квартире тоже.









Девушка маскирует дефекты декоративными элементами, однако и они не всегда выдерживают.





Ветер продолжает задувать со всех розеток и светильников. Мы провели тест в санузле, и 3 раза из 5 сквозняк просто задувал пламя зажигалки.





— Я уже устала вести эту бумажную войну. За все это время «бодания» я выучила столько законов, что легко могу пойти в юристы, — говорит Марина. — Не знаю, что должно случится, чтобы хоть кто-то провел обследование всего дома, а не винил во всем жильцов. Трещины есть на каждом этаже от первого, до последнего. На нижних больше — из-за нагрузки, на верхних меньше. Но ведь это не значит, что у всех жильцов дефекты пошли из-за ремонтов?