Снова рекорд! Доллар третий раз подряд установил исторический максимум

Доллар опять обновил абсолютный максимум, а евро до годового максимума не хватило всего 10 дней. Валютная корзина сегодня подорожала сразу на 0,18%, а с начала февраля уже 2,33%.





Курс доллара поднялся всего на 0,0022 BYN до 2,2268 BYN/USD. Доллар подорожал уже шестой раз подряд. За это время его курс вырос на 0,0324 BYN, а последние три раза он обновлял исторический максимум.





С начала месяца стоимость американской валюты подскочила уже почти на 9 копеек (+0,0888 BYN).





Кус евро вырос на 0,0111 BYN до 2,4176 BYN/EUR. Евро дорожает уже третий раз подряд. В общей сумме за это время его курс подскочил на 0,0389 BYN до максимума за 355 дней.





Напомним, что исторического максимума евро установил более четырёх лет назад на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 февраля 2016 года — 2,4956 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос всего на 0,0052 BYN до 3,4241 BYN/100 RUB и покинул минимум за 19 дней.





С начала февраля сотня российских рублей подорожала на 0,0384 BYN.





Центробанк России

Российский рубль сегодня значительно девальвировался к евро и доллару. На торгах Московской биржи курс доллара поднимался выше 65,5 RUB/USD, а евро выше 71,10 RUB/EUR.





Банк России поднял официальный курс доллара на завтра не так значительно. Рост составил 0,62 рубля до 64,9213 российских рублей — максимума за 3,5 месяца.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 1,04 рубля до 70,4591 российских рублей — максимума за три недели.