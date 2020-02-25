Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Евро преодолел максимум за 11 месяцев в начале торгов 25 февраля. Биткойн -183.75

Курс доллара опустился лишь на 0,0005 BYN до 2,2241 BYN/USD. Напомним, что вчера американец второй раз подряд обновил исторический максимум, подорожав до уровня 2,2246 BYN/USD.

Курс евро поднялся всего на 0,0025 BYN до 2,4090 BYN/EUR. Евро оказался на максимуме за 348 дней (более 11 месяцев).

Курс российского рубля вырос на 0,0098 BYN до 3,4287 BYN/100 RUB и покинул минимум за 19 дней.

Bitcoin − 9587.29$ (-183.75);

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