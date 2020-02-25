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Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС

25.02.2020 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Один из древнейших городов мира уйдёт под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС

Речь идёт о турецком населённом пункте Хасанкейф, расположенном на реке Тигр. Город и археологический памятник из четырёх тысяч пещер затонет из-за гидроэлектростанции.

Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС

Против её строительства выступали экологи и историки. Отказались от участия в проекте и европейские инвесторы. Однако, несмотря на это, плотину планируют запустить уже в марте.

Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС

Местные жители вынуждены переселяться. На противоположном берегу реки для них построили дома, мечеть, школу, торговый центр и музей. Туда же перенесли 7 исторических памятников.

Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС

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Новости Турции. Один из древнейших городов мира уйдёт под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Речь идёт о турецком населённом пункте Хасанкейф,...
 
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