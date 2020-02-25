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Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем

25.02.2020 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более полувека на сцене и десятки характерных ролей. Народная артистка Беларуси Ольга Клебанович отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем

Большую часть своей жизни Ольга Михайловна посвятила театру имени Горького. Ее многократно признавали лучшей актрисой года, она становилась победительницей республиканских и международных фестивалей.

Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем

У артистки также внушительная фильмография: на ее счету свыше 30 картин. С днем рождения Ольгу Клебанович поздравил Президент. 

Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем

Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем

Люди в материале: Ольга Клебанович, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Более полувека на сцене и десятки характерных ролей. Народная артистка Беларуси Ольга Клебанович отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе...
 
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