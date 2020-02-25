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Новая оптическая иллюзия. Кажется, будто кубы движутся, но они стоят на месте

25.02.2020 15:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аккаунте любителя оптических иллюзий и разработчика с ником じゃがりきん(@jagarikin) появилась новая оптическая иллюзия, и она заставила зрителей поломать мозг. Об этом пишет Medialeaks со ссылкой на SoraNews24.

Наконец-то закончил оптическую иллюзию, которая заставляет видеть трехмерные кубы движущимися. Выглядит все так, будто они движутся, не правда ли? Но на самом деле нет.

На кадрах мы видим две синие геометрические фигуры на фоне, который постоянно меняет цвет с черного на серый и белый. Окрас границ кубов тоже непостоянный — они то темные, то светлые.

Большинство людей в комментариях были убеждены: кубы крутятся. Пользователи писали «Что? Они же определенно движутся, не так ли?» или «Чем сильнее я пытаюсь заставить свой мозг видеть их неподвижными, тем больше это выглядит так, будто они движутся».

На самом деле, если поставить к какой-либо части кубика курсор или приставить к экрану палец, то можно убедиться, что вращения не происходит.

Сама же иллюзия достигается, как несложно понять, благодаря тому, что и границы кубов, и фон беспрерывно меняют цвет с черного на белый. Как отмечает SoraNews24, такой эффект называется «обратное фи-движение» (reverse phi illusion). Он основан на так называемом «фи-феномене», открытом еще в начале XX века, когда ученые поняли, что последовательное включение источников света воспринимается человеком как перемещение света.

Позже пользователь выпустил еще одну иллюзию, построенную по тому же принципу.

 
 
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