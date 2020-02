В Ираке замечен один из лучших пистолетов-пулеметов Второй мировой, о котором почти все забыли

Источник материала: Tut.by

В твиттере Calibre_Obscura появилось фото одного из наиболее совершенных пистолетов-пулеметов Второй мировой войны — итальянского Beretta MAB 38/49 четвертой модели. Это оружие интересно тем, что, хотя оно было действительно хорошим, но в народной памяти практически не осталось.

An interesting 9×19mm Italian SMG available in #Iraq — the Beretta Model 38- in particular the post-war 38/49 Model 4, as can be seen by the cross-bolt safety, fixed stock and non-fluted barrel.