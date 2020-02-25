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В Минске спасена женщина, которая прыгнула с 8 этажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 февраля около одиннадцати утра в Минске была спасена местная жительница.
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Минчанка вернулась в квартиру и закрыла окно. За это время сотрудники МЧС развернули внизу пневматическую подушку – куб жизни. Потом женщина вновь открыла окно и прыгнула вниз.
Медики осмотрели гражданку. С использованием жёстких носилок она была помещена в карету скорой помощи. Предварительно, у женщины ЧМТ.
На неделе в Гродно был спасён мужчина, который висел на балконе пятого этажа.
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Новости Беларуси. 25 февраля около одиннадцати утра в Минске была спасена местная жительница. По сведениям Минского ГУМЧС, инцидент случился на улице Нёманская. В...
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