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В Москве «Бэтмобиль» с лазерным прицелом и пушкой на бампере отправили на штрафстоянку

25.02.2020 15:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве полицейские отправили на штрафстоянку копию супергеройского автомобиля из фильма «Бэтмен против Супермена», пишет Autonews.

По информации издания, сотрудники ГИБДД остановили в центре Москвы «Бэтмобиль». На видео, которое появилось в YouTube, видно, что у машины отсутствуют регистрационные знаки. Позже в Facebook появилась видеозапись, на которой автомобиль супергероя эвакуируют на штрафстоянку.

Судя по всему, этот тот самый «Бэтмобиль», который накануне за 845 тыс. долларов продавали на сайте Auto.ru.


Фото: auto.ru

По словам владельца, «Бэтмобиль» привезли из США летом 2018 года, а уже в России доработали, уделив особое внимание кузову и электронике. В авто сделали автоматические двери, поставили пневмосистему на все амортизаторы, заменили стекла на бронированные, установили быстросъемный руль. Сейчас это довольно точная копия авто из фильма «Бэтмен против Супермена».


Фото: auto.ru

Также «Бэтмобилю» добавили несколько супергеройских фишек: камеру ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копию пушки на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.

 
 
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Судя по всему, этот тот самый «Бэтмобиль», который накануне продавали за 845 тыс. долларов.
 
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