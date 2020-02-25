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В Москве «Бэтмобиль» с лазерным прицелом и пушкой на бампере отправили на штрафстоянку
Источник материала: Tut.by
В Москве полицейские отправили на штрафстоянку копию супергеройского автомобиля из фильма «Бэтмен против Супермена», пишет
По информации издания, сотрудники ГИБДД остановили в центре Москвы «Бэтмобиль». На видео, которое появилось в YouTube, видно, что у машины отсутствуют регистрационные знаки. Позже в
Судя по всему, этот тот самый «Бэтмобиль», который накануне за 845 тыс. долларов продавали на сайте
По словам владельца, «Бэтмобиль» привезли из США летом 2018 года, а уже в России доработали, уделив особое внимание кузову и электронике. В авто сделали автоматические двери, поставили пневмосистему на все амортизаторы, заменили стекла на бронированные, установили быстросъемный руль. Сейчас это довольно точная копия авто из фильма «Бэтмен против Супермена».
Также «Бэтмобилю» добавили несколько супергеройских фишек: камеру ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копию пушки на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.
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Судя по всему, этот тот самый «Бэтмобиль», который накануне продавали за 845 тыс. долларов.
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