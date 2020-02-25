В Минске покажут спектакль-эпатаж «Монологи вагины»

Источник материала: Tut.by

Эпатажный спектакль по пьесе Ив Инслер «Монологи вагины» покажут 28 марта в КЗ «Минск» . Постановку привезут в белорусскую столицу в рамках гастролей Театра Ди Капуа.



Фото: monologi.org

Режиссер Джулиано ди Капуа — швейцарский итальянец с петербургской пропиской — в содружестве с модельером Лилией Киселенко создал свое прочтение великого театрального текста, которому аплодировали мировые столицы от Лондона до Нью-Йорка. Пьеса Ив Инслер — продукт переработки более двухсот интервью. Правда изливается бурным потоком откровений на скользкую тему. Но авторская воля переносит «Монологи вагины» из области психологии и гинекологии в Аркадию чистого искусства, не замутненного оголтелым феминизмом. И потому в западных постановках блистали Вайнона Райдер, Ингеборге Дапкунайте, Сельма Хейек, Вупи Голдберг, Гленн Клоз и Сьюзен Сарандон.

В «Монологах вагины» со строгим изяществом излагают заветное блистательные актрисы: Марина Рокина, Илона Маркарова, Наталья Парашкина, Елена Липец и Наталия Кудрявцева. Ветераны сцены и молодые звезды прекрасно справляются с непростой задачей. Стыдливость уступает место правде, которая смешит, печалит, шокирует, задевает и в конечном итоге отлично развлекает.

Когда: 28 марта, 19.00

Где: КЗ Минск

Сколько: от 30 рублей Купить билет

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