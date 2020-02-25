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Белорусские НПЗ в январе-феврале были загружена на 50 процентов
25.02.2020 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: amp.energybase.ru
Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" за первые два месяца года переработают около 1,8 млн тонн нефти.
Об этом рассказал зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает
Сизов назвал ситуацию стабильной и прогнозируемой. По его словам, в концерне не видят предпосылок для срыва поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.
Замруководителя концерна также проинформировал, что вся добываемая в стране нефть направляется для переработки на отечественные НПЗ.
Сегодня также стало известно, что несколько российских компаний подали заявки на прокачку нефти в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» в марте.
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Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" за первые два месяца года переработают около 1,8 млн тонн нефти.
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